Однако качество съемки будет не единственным, чем сможет похвастаться будущий смартфон компании HONOR, ведь она, кажется, решила полностью игнорировать рыночный дефицит памяти и станет единственным флагманом с 24 гигабайтами оперативной памяти в 2026 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Android Authority.

Что предлагает HONOR Magic 8 RSR Porsche Design?

HONOR официально подтвердила, что смартфон Magic 8 RSR Porsche Design получит внешний телеобъектив в составе специального фотокомплекта. Он будет представлен отдельным чехлом, который будет иметь форму фотоаппарата – с соответствующим выступом для удобного держания и выделенными под съемку кнопками. Соответствующая информация появилась на китайской платформе Weibo. Таким образом бренд присоединился к тренду, который в 2025 году запустили vivo и OPPO, вернув на рынок идею сменной оптики для смартфонов, которая значительно повышает качество снимков на мобильную камеру.

Внешний модуль для Magic 8 RSR является достаточно большим объективом, который обеспечивает значительный прирост в показателях, таких как оптическое приближение без цифровых потерь. Судя по всему, можно рассчитывать как минимум на 33-кратное увеличение.

Примеры снимков на HONOR Magic 8 RSR Porsche Design / Фото HONOR

Какие характеристики предлагает смартфон?

Кроме внешней оптики, Magic 8 RSR Porsche Design привлекает внимание аппаратной конфигурацией. Смартфон станет первым подтвержденным и, вероятно, единственным флагманом 2026 года с 24 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5X в паре с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также предусмотрены версии с 16 гигабайтами оперативной памяти и 512 гигабайтами накопителя, а топовая конфигурация получит 1 терабайт флеш-памяти стандарта UFS 4.1, пишет Gizmochina.



HONOR Magic 8 RSR Porsche Design / Фото HONOR

На фоне подорожания DRAM и NAND-памяти большинство производителей уже отказались от 24 гигабайт оперативной памяти из-за высокой себестоимости. По оценкам аналитиков, модули памяти могут составлять почти пятую часть общей стоимости смартфона, что делает решение HONOR нетипичным для рынка.

Смартфон сохранит фирменный дизайн Porsche Design с обновленным блоком камер и плавными линиями корпуса. По предварительным данным, он получит LTPO OLED-дисплей диагональю 6,71 дюйма с частотой обновления 120 герц и огромной пиковой яркостью до 6000 нит.



HONOR Magic 8 RSR Porsche Design / Фото HONOR

Также заявлен аккумулятор емкостью 7200 миллиампер-часов с проводной зарядкой мощностью 120 ватт и беспроводной на 80 ватт, а уровень защиты корпуса будет соответствовать стандартам IP68, IP69 и IP69K.

Запуск HONOR Magic 8 RSR Porsche Design в Китае запланирован на 19 января. Стоимость устройства компания объявит во время официальной презентации. Будет ли он доступен за пределами Китая, еще неизвестно.



HONOR Magic 8 RSR Porsche Design / Фото HONOR