Для цього вам потрібен телефон, камера та інтернет – ну і ще кілька застосунків. Більшість таких сервісів безплатні та доступні базово вже з коробки на Android та iOS, розповідає 24 Канал.

Дивіться також 6 налаштувань Android, які варто вимкнути одразу після покупки нового смартфона

Які сервіси допоможуть розпізнати будь-що через об'єктив?

Google Lens

Google Lens вважається універсальним інструментом, що працює на базі пошукових алгоритмів Google. Програма ідентифікує породи тварин, види рослин, логотипи брендів та ювелірні вироби.

Вона доступна через застосунки Google, Google Фото або як окрема програма на Android. Цікаво, що сервіс не завжди впізнає звичайних людей, проте миттєво ідентифікує публічних осіб та знаменитостей.

Pinterest

Для поціновувачів естетики та моди підійде Pinterest. Його візуальний пошук спеціалізується на предметах декору, мистецтві та одязі.

Застосунок знаходить схожі товари та надає посилання на їх придбання. Важливою особливістю сервісу є маркування контенту, створеного або зміненого штучним інтелектом.

Amazon Shopping

Amazon Shopping пропонує функцію Amazon Lens, яка зосереджена на пошуку товарів у власному каталозі.

Користувач може сфотографувати предмет або просканувати штрих-код, щоб перевірити відгуки, порівняти ціни чи зробити повторне замовлення.

Image Recognition and Searcher для iPhone

Власники iPhone та iPad можуть скористатися Image Recognition and Searcher. Програма виконує зворотний пошук зображень через Google та Bing.

Це допомагає знайти першоджерело картинки, посилання на соцмережі або варіанти для купівлі об’єкта.

Lookout

Для людей із порушеннями зору розроблено застосунок Lookout від Google. Використовуючи ШІ Gemini, програма озвучує назви навколишніх предметів, читає етикетки продуктів, документи та розпізнає валюти.

Режим "Пошук" допомагає знайти вільне місце (наприклад, диван) та надає голосові вказівки для пересування, подібно до навігації. На iOS схожі функції виконує Seeing AI від Microsoft.

PictureThis

Спеціалізований затосунок PictureThis орієнтований на садівників. Він визначає види рослин за фото, діагностує хвороби, пропонує поради з догляду та нагадування про полив.

Важливо! Користувачі зазначають, що після 7-денного безплатного періоду застосунок вимагає переходу на платну модель.

Vivino

Vivino є незамінним для вибору напоїв: сканування етикетки вина відкриває дані про його склад, смаковий профіль, рейтинг та відгуки від спільноти, що налічує понад 30 мільйонів користувачів.

Bixby Vision

Для користувачів Samsung передбачено вбудований сервіс Bixby Vision. Він інтегрований у камеру і дозволяє перекладати тексти в реальному часі, розпізнавати пам’ятки культури та сканувати QR-коди. Хоча Google Lens має ширший функціонал, Bixby залишається зручним базовим інструментом для власників пристроїв Galaxy.