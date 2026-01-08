Для этого вам нужен телефон, камера и интернет – ну и еще несколько приложений. Большинство таких сервисов бесплатные и доступны базово уже из коробки на Android и iOS, рассказывает 24 Канал.

Какие сервисы помогут распознать что-либо через объектив?

Google Lens

Google Lens считается универсальным инструментом, работающим на базе поисковых алгоритмов Google. Программа идентифицирует породы животных, виды растений, логотипы брендов и ювелирные изделия.

Она доступна через приложения Google, Google Фото или как отдельная программа на Android. Интересно, что сервис не всегда узнает обычных людей, однако мгновенно идентифицирует публичных лиц и знаменитостей.

Pinterest

Для ценителей эстетики и моды подойдет Pinterest. Его визуальный поиск специализируется на предметах декора, искусстве и одежде.

Приложение находит похожие товары и предоставляет ссылки на их приобретение. Важной особенностью сервиса является маркировка контента, созданного или измененного искусственным интеллектом.

Amazon Shopping

Amazon Shopping предлагает функцию Amazon Lens, которая сосредоточена на поиске товаров в собственном каталоге.

Пользователь может сфотографировать предмет или просканировать штрих-код, чтобы проверить отзывы, сравнить цены или сделать повторный заказ.

Image Recognition and Searcher для iPhone

Владельцы iPhone и iPad могут воспользоваться Image Recognition and Searcher. Программа выполняет обратный поиск изображений через Google и Bing.

Это помогает найти первоисточник картинки, ссылки на соцсети или варианты для покупки объекта.

Lookout

Для людей с нарушениями зрения разработано приложение Lookout от Google. Используя ИИ Gemini, программа озвучивает названия окружающих предметов, читает этикетки продуктов, документы и распознает валюты.

Режим "Поиск" помогает найти свободное место (например, диван) и предоставляет голосовые указания для передвижения, подобно навигации. На iOS похожие функции выполняет Seeing AI от Microsoft.

PictureThis

Специализированное приложение PictureThis ориентировано на садоводов. Он определяет виды растений по фото, диагностирует болезни, предлагает советы по уходу и напоминания о поливе.

Важно! Пользователи отмечают, что после 7-дневного бесплатного периода приложение требует перехода на платную модель.

Vivino

Vivino является незаменимым для выбора напитков: сканирование этикетки вина открывает данные о его составе, вкусовой профиль, рейтинг и отзывы от сообщества, насчитывающего более 30 миллионов пользователей.

Bixby Vision

Для пользователей Samsung предусмотрен встроенный сервис Bixby Vision. Он интегрирован в камеру и позволяет переводить тексты в реальном времени, распознавать памятники культуры и сканировать QR-коды. Хотя Google Lens имеет более широкий функционал, Bixby остается удобным базовым инструментом для владельцев устройств Galaxy.