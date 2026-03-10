Який смартфон отримає кращу батарею, ніж флагмани?

Поки преміальні моделі, такі як Galaxy S26 Ultra, обмежуються батареєю на 5 000 міліампер-годин, доступний смартфон Galaxy M17e отримає джерело живлення ємністю 6 000 міліампер-годин. Очікується, що офіційний дебют пристрою відбудеться вже 17 березня 2026 року, пише PhoneArena.

Згідно з витоками інформації, модель Galaxy M17e багато в чому повторюватиме характеристики Galaxy A07 5G, який вважається найбільш базовим пристроєм компанії в поточному році.

Апарат орієнтований насамперед на індійський ринок, де він з'явиться на платформі Amazon India за ціною менше ніж 14 000 індійських рупій, що в прямому перерахунку становить близько 153 долари. Але його слід чекати й на інших ринках, в тому числі й в Україні, де лінійка M також продається.

Користувачам запропонують два варіанти забарвлення корпусу: "Blitz Blue" та "Vibe Violet".

Технічне оснащення смартфона відповідає його позиціюванню:

На передній панелі розміститься великий 6,7-дюймовий дисплей із роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення до 120 Герц, пише GSMArena.

Дизайн екрана виріз для фронтальної камери на 8 мегапікселів, а також досить помітні рамки, що є цілком типовим для початкового сегмента.

Товщина корпусу становить 8,2 міліметра, а конструкція має захист від пилу та вологи за стандартом IP54.

Також на правій грані пристрою збережеться фірмовий елемент дизайну Key Island.



Samsung Galaxy M17e / Фото Samsung

За продуктивність відповідатиме енергоефективний чипсет MediaTek Dimensity 6300. Хоча цей процесор не розрахований на високі результати в іграх, він повинен забезпечити відмінну тривалість роботи в парі з масивним акумулятором.

Основний блок камер включатиме головний датчик на 50 мегапікселів та додатковий сенсор глибини на 2 мегапікселі.

Однією з найсильніших сторін новинки стане програмне забезпечення. Смартфон вийде з оболонкою One UI 8 та отримає рекордні для свого класу шість років підтримки операційної системи Android та оновлень безпеки.

Експерти прогнозують, що завдяки поєднанню ціни та характеристик, Galaxy M17e має всі шанси увійти до десятки найбільш продаваних Android-смартфонів у світі за підсумками року.