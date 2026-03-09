Який флагман фотографує краще?

Перші результати порівняльного аналізу показують, що Samsung Galaxy S26 Ultra демонструє помітний прогрес у порівнянні зі своїм попередником у кількох важливих аспектах. Проте, згідно з попередніми висновками фахівців DxOMark, цього виявилося недостатньо, щоб повністю перевершити показники iPhone 17 Pro у ключових сценаріях використання, пише Gizmochina.

Якщо дивитися на сухі технічні характеристики, то Galaxy S26 Ultra багато в чому нагадує модель S25 Ultra, коли мова заходить про оптику:

Південнокорейський виробник вирішив залишити без змін ультраширококутну камеру на 50 мегапікселів з діафрагмою f/1.9 та сенсором розміром 1/2.52-дюйма.

Аналогічна ситуація і з телеоб'єктивом, що забезпечує трикратне оптичне збільшення: тут встановлено модуль на 10 мегапікселів з діафрагмою f/2.4 та сенсором 1/3.94-дюйма.

Основна ж увага розробників була зосереджена на головному сенсорі та камері для далекого масштабування.

Головним технічним проривом став основний датчик на 200 мегапікселів, який тепер отримав значно світлішу діафрагму f/1.4 замість попереднього показника f/1.7. На перший погляд така зміна може здатися незначною, проте на практиці це дозволяє сенсору вловлювати приблизно на 47 відсотків більше світла. Це теоретично має суттєво підвищити рівень деталізації та зменшити цифрові шуми під час зйомки в умовах поганого освітлення.



Блок камер Galaxy S26 Ultra отримав невеличкий редизайн і тепер оточений острівцем / Фото PhoneArena

Окрім цього, Samsung оновила свій перископічний телеоб'єктив на 50 мегапікселів з п'ятикратним зумом. Тепер він використовує оптику з діафрагмою f/2.9 та інноваційний компактний дизайн ALoP (Adaptive Lens on Prism). Одним із візуальних наслідків такого рішення стала зміна форми розмиття заднього фону: світлові відблиски (боке) тепер виглядають більш округлими, на відміну від квадратних форм у минулих поколіннях. Однак за це довелося заплатити збільшенням мінімальної дистанції фокусування до 52 сантиметрів, що може дещо ускладнити створення знімків з близької відстані.

Ранні тести підтверджують, що ці корективи дали результат. Galaxy S26 Ultra дійсно фіксує більше деталей з меншим рівнем шуму в сутінках, а передача відтінків шкіри стала виглядати природніше. Портретні фотографії також виграли від покращених алгоритмів обробки зображень, особливо в питаннях контролю шумів та загального балансу кадру.

Але iPhone все ще попереду

Попри це, iPhone 17 Pro, який з'явився на ринку ще у вересні 2025 року, все ще утримує лідерство за певними показниками. Експерти DxOMark зауважують, що у смартфона від Samsung іноді виникають труднощі з точністю автофокусу під час розпізнавання облич, а на портретних знімках можуть з'являтися помітні артефакти навколо об'єкта зйомки.

iPhone 17 Pro / Фото Apple

Ще важливішим є те, що iPhone 17 Pro продовжує видавати чистіші зображення в екстремально складних умовах низької освітленості. Також смартфон від Apple демонструє кращі результати в сегментації портретів, забезпечуючи більш точне відокремлення головного об'єкта від фону в складних сценах.

Таким чином, Apple зберігає невелику перевагу завдяки стабільності результатів у найважчих умовах зйомки.