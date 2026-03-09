Какой флагман фотографирует лучше?

Первые результаты сравнительного анализа показывают, что Samsung Galaxy S26 Ultra демонстрирует заметный прогресс по сравнению со своим предшественником в нескольких важных аспектах. Однако, согласно предварительным выводам специалистов DxOMark, этого оказалось недостаточно, чтобы полностью превзойти показатели iPhone 17 Pro в ключевых сценариях использования, пишет Gizmochina.

Смотрите также Компактность побеждает: пользователи показали, какими iPhone они больше всего довольны в 2026 году

Если смотреть на сухие технические характеристики, то Galaxy S26 Ultra во многом напоминает модель S25 Ultra, когда речь заходит об оптике:

Южнокорейский производитель решил оставить без изменений ультраширокоугольную камеру на 50 мегапикселей с диафрагмой f/1.9 и сенсором размером 1/2.52-дюйма.

Аналогичная ситуация и с телеобъективом, обеспечивающим трехкратное оптическое увеличение: здесь установлен модуль на 10 мегапикселей с диафрагмой f/2.4 и сенсором 1/3.94-дюйма.

Основное же внимание разработчиков было сосредоточено на главном сенсоре и камере для дальнего масштабирования.

Главным техническим прорывом стал основной датчик на 200 мегапикселей, который теперь получил значительно более светлую диафрагму f/1.4 вместо предыдущего показателя f/1.7. На первый взгляд такое изменение может показаться незначительным, однако на практике это позволяет сенсору улавливать примерно на 47 процентов больше света. Это теоретически должно существенно повысить уровень детализации и уменьшить цифровые шумы при съемке в условиях плохого освещения.



Блок камер Galaxy S26 Ultra получил небольшой редизайн и теперь окружен островком / Фото PhoneArena

Кроме этого, Samsung обновила свой перископический телеобъектив на 50 мегапикселей с пятикратным зумом. Теперь он использует оптику с диафрагмой f/2.9 и инновационный компактный дизайн ALoP (Adaptive Lens on Prism). Одним из визуальных последствий такого решения стало изменение формы размытия заднего фона: световые блики (боке) теперь выглядят более округлыми, в отличие от квадратных форм в прошлых поколениях. Однако за это пришлось заплатить увеличением минимальной дистанции фокусировки до 52 сантиметров, что может несколько затруднить создание снимков с близкого расстояния.

Ранние тесты подтверждают, что эти коррективы дали результат. Galaxy S26 Ultra действительно фиксирует больше деталей с меньшим уровнем шума в сумерках, а передача оттенков кожи стала выглядеть естественнее. Портретные фотографии также выиграли от улучшенных алгоритмов обработки изображений, особенно в вопросах контроля шумов и общего баланса кадра.

Но iPhone все еще впереди

Несмотря на это, iPhone 17 Pro, который появился на рынке еще в сентябре 2025 года, все еще удерживает лидерство по определенным показателям. Эксперты DxOMark отмечают, что у смартфона от Samsung иногда возникают трудности с точностью автофокуса во время распознавания лиц, а на портретных снимках могут появляться заметные артефакты вокруг объекта съемки.

iPhone 17 Pro / Фото Apple

Еще важнее то, что iPhone 17 Pro продолжает выдавать более чистые изображения в экстремально сложных условиях низкой освещенности. Также смартфон от Apple демонстрирует лучшие результаты в сегментации портретов, обеспечивая более точное отделение главного объекта от фона в сложных сценах.

Таким образом, Apple сохраняет небольшое преимущество благодаря стабильности результатов в самых тяжелых условиях съемки.