Почему техника прошлых поколений остается фаворитом для миллионов пользователей?

Анализ февральского рейтинга удовлетворенности пользователей iOS-устройств указывает на то, что первые позиции уверенно удерживают модели, которые Apple уже официально не продает. Несмотря на выход новых линеек, владельцы гаджетов 2020 года выпуска демонстрируют высокий уровень лояльности, что подтверждается процентным соотношением положительных отзывов, пишет 24 Канал.

Кто лидирует?

Абсолютным лидером рейтинга AnTuTu стал планшет iPad Air 4 с показателем одобрения 96,88 процента. Популярность этого устройства обусловлена точным попаданием в категорию "средних потребностей".

Пользователи отмечают качественный 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina, который обеспечивает отличную передачу цветов и яркость. Использование процессора A14 позволяет устройству легко справляться с редактированием фото, монтажом коротких видео и многозадачностью без ощутимых задержек.

Важным фактором остается цена, которая значительно ниже линейку Pro, что делает iPad Air 4 идеальным выбором для студентов и офисных работников.

Лучший смартфон

Среди смартфонов первенство неожиданно удерживает iPhone 12 mini, который получил 95,78 процента симпатий. В эпоху доминирования огромных экранов этот аппарат с диагональю 5,4 дюйма стал настоящим спасением для сторонников компактности. Его удобно держать одной рукой, он легко помещается в небольшие сумки или карманы.

Технически модель остается актуальной благодаря поддержке сетей 5G, защиты от воды по стандарту IP68 и качественному OLED-экрану с высокой плотностью пикселей – 460 единиц на дюйм.

Хотя продажи этой серии в свое время не оправдали надежд компании, пользователи, которые выбрали mini, не спешат с ним расставаться.

Третье место

Третью строчку занял iPhone SE второго поколения с рейтингом 94,89 процента. Эта модель привлекает прежде всего "прагматиков", для которых важен доступ к экосистеме iOS за умеренную цену.

Классический дизайн с 4.7-дюймовым LCD-экраном и физической кнопкой "Домой" остается актуальным для людей, которые не привыкли к современному управлению жестами. Процессор A13 Bionic до сих пор обеспечивает плавную работу системы и большинства приложений.

Современность проигрывает классике

Интересно, что современные модели демонстрируют более низкие показатели. Например, iPhone 17 Pro Max получил 93,78 процента положительных отзывов. В то же время новый iPhone Air сталкивается с критикой из-за слабого аккумулятора и высокой цены в 999 долларов.

На фоне этого Apple представила iPhone 17e по цене от 599 долларов, пытаясь вернуть внимание бюджетного сегмента. Модель получила камеру на 48 мегапикселей, магнитную систему MagSafe и 128 гигабайт памяти в базовой версии, однако сохранила старый дизайн с характерным вырезом на экране.

Изменения произошли и в сегменте планшетов: iPad Pro 2024 года с 11-дюймовым экраном опустился с третьего на пятое место, а iPad Pro 5 вообще переместился с первой на восьмую позицию за месяц. Такая динамика свидетельствует о том, что пользователи все больше ценят сбалансированность и проверенные временем решения, чем просто наличие самых новых технических характеристик.



Полный рейтинг устройств Apple / Изображение AnTuTu