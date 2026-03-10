Какой смартфон получит лучшую батарею, чем флагманы?

Пока премиальные модели, такие как Galaxy S26 Ultra, ограничиваются батареей на 5 000 миллиампер-часов, доступный смартфон Galaxy M17e получит источник питания емкостью 6 000 миллиампер-часов. Ожидается, что официальный дебют устройства состоится уже 17 марта 2026 года, пишет PhoneArena.

Согласно утечкам информации, модель Galaxy M17e во многом будет повторять характеристики Galaxy A07 5G, который считается наиболее базовым устройством компании в текущем году.

Аппарат ориентирован прежде всего на индийский рынок, где он появится на платформе Amazon India по цене менее 14 000 индийских рупий, что в прямом пересчете составляет около 153 доллара. Но его следует ждать и на других рынках, в том числе и в Украине, где линейка M также продается.

Пользователям предложат два варианта расцветки корпуса: "Blitz Blue" и "Vibe Violet".

Техническое оснащение смартфона соответствует его позиционированию:

На передней панели разместится большой 6,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления до 120 Герц, пишет GSMArena.

Дизайн экрана вырез для фронтальной камеры на 8 мегапикселей, а также достаточно заметные рамки, что вполне типично для начального сегмента.

Толщина корпуса составляет 8,2 миллиметра, а конструкция имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP54.

Также на правой грани устройства сохранится фирменный элемент дизайна Key Island.



Samsung Galaxy M17e / Фото Samsung

За производительность будет отвечать энергоэффективный чипсет MediaTek Dimensity 6300. Хотя этот процессор не рассчитан на высокие результаты в играх, он должен обеспечить отличную продолжительность работы в паре с массивным аккумулятором.

Основной блок камер будет включать главный датчик на 50 мегапикселей и дополнительный сенсор глубины на 2 мегапикселя.

Одной из самых сильных сторон новинки станет программное обеспечение. Смартфон выйдет с оболочкой One UI 8 и получит рекордные для своего класса шесть лет поддержки операционной системы Android и обновлений безопасности.

Эксперты прогнозируют, что благодаря сочетанию цены и характеристик, Galaxy M17e имеет все шансы войти в десятку самых продаваемых Android-смартфонов в мире по итогам года.