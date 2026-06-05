Згідно з новою інформацією від інсайдера Lanzuk, опублікованою на платформі Naver, компанія Samsung планує випустити складаний смартфон Galaxy Z Flip 8 у двох версіях процесора. Частина пристроїв отримає новий чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, тоді як інші модифікації використовуватимуть фірмовий Exynos 2600. Про це пише Digitaltrends.

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Чому Samsung може відмовитися від повної ставки на Exynos?

Якщо інформація підтвердиться, це означатиме завершення експерименту Samsung із повною відмовою від Snapdragon у лінійці Flip. Минулого року Galaxy Z Flip 7 став першим смартфоном серії, який у всіх регіонах продавався виключно на базі процесора Exynos.

Тоді компанія зробила ставку на власні напрацювання, але тепер, схоже, повертається до знайомої схеми, яку багато років використовувала у флагманських смартфонах серії Galaxy S.

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За даними витоку, ключовим фактором стали витрати на виробництво. Повідомляється, що Exynos 2600 виявився досить дорогим у виготовленні. Водночас Qualcomm нібито запропонувала Samsung вигідніші умови постачання Snapdragon 8 Elite Gen 5 для нового покоління складаного смартфона.

У результаті виробник може знову перейти до регіонального розподілу процесорів. Такий підхід добре знайомий власникам смартфонів Galaxy попередніх поколінь: на ринках США традиційно продавалися версії зі Snapdragon, тоді як у Європі та багатьох інших країнах були доступні моделі з Exynos.

Поки що джерело не уточнює, які саме регіони отримають Snapdragon-версію Galaxy Z Flip 8, а які залишаться з Exynos 2600.

Які ще зміни готуються для Galaxy Z Flip 8?

Попередні витоки свідчать, що Galaxy Z Flip 8 не стане радикальним оновленням у порівнянні з попередником.

Інсайдери повідомляють про дещо тонший корпус у складеному стані. Досягти цього Samsung нібито планує завдяки новій конструкції шарніра. Водночас інші ключові характеристики можуть залишитися без суттєвих змін. Зокрема, очікується, що смартфон збереже акумулятор тієї ж ємності, що й Galaxy Z Flip 7, а також отримає аналогічний набір камер.

Наразі Samsung офіційно не підтвердила жодних характеристик пристрою. Проте з наближенням презентації кількість витоків традиційно збільшується.

Коли можуть представити новинку?

За попередньою інформацією, анонс Galaxy Z Flip 8 може відбутися наприкінці липня. Разом із ним компанія, ймовірно, представить і нове покоління книжкового складаного смартфона Galaxy Z Fold 8.

Повернення Snapdragon може стати важливим аргументом для частини покупців, особливо на ринках, де користувачі традиційно віддають перевагу рішенням Qualcomm через вищу продуктивність або кращу енергоефективність. Однак самих лише змін процесора навряд чи буде достатньо для серйозного зростання інтересу до новинки. Судячи з наявної інформації, Galaxy Z Flip 8 стане еволюційним оновленням, а не революційним кроком уперед. Саме тому остаточний успіх пристрою багато в чому залежатиме від того, які ще функції та можливості Samsung вирішить представити під час офіційного анонсу.