Согласно новой информации от инсайдера Lanzuk, опубликованной на платформе Naver, компания Samsung планирует выпустить складной смартфон Galaxy Z Flip 8 в двух версиях процессора. Часть устройств получит новый чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как другие модификации будут использовать фирменный Exynos 2600. Об этом пишет Digitaltrends.

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Почему Samsung может отказаться от полной ставки на Exynos?

Если информация подтвердится, это будет означать завершение эксперимента Samsung с полным отказом от Snapdragon в линейке Flip. В прошлом году Galaxy Z Flip 7 стал первым смартфоном серии, который во всех регионах продавался исключительно на базе процессора Exynos.

Тогда компания сделала ставку на собственные наработки, но теперь, похоже, возвращается к знакомой схеме, которую много лет использовала во флагманских смартфонах серии Galaxy S.

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По данным утечки, ключевым фактором стали затраты на производство. Сообщается, что Exynos 2600 оказался достаточно дорогим в изготовлении. В то же время Qualcomm якобы предложила Samsung более выгодные условия поставки Snapdragon 8 Elite Gen 5 для нового поколения складного смартфона.

В результате производитель может снова перейти к региональному распределению процессоров. Такой подход хорошо знаком владельцам смартфонов Galaxy предыдущих поколений: на рынках США традиционно продавались версии со Snapdragon, тогда как в Европе и многих других странах были доступны модели с Exynos.

Пока что источник не уточняет, какие именно регионы получат Snapdragon-версию Galaxy Z Flip 8, а какие останутся с Exynos 2600.

Какие еще изменения готовятся для Galaxy Z Flip 8?

Предыдущие утечки свидетельствуют, что Galaxy Z Flip 8 не станет радикальным обновлением по сравнению с предшественником.

Инсайдеры сообщают о несколько более тонком корпусе в сложенном состоянии. Достичь этого Samsung якобы планирует благодаря новой конструкции шарнира. В то же время другие ключевые характеристики могут остаться без существенных изменений. В частности, ожидается, что смартфон сохранит аккумулятор той же емкости, что и Galaxy Z Flip 7, а также получит аналогичный набор камер.

Сейчас Samsung официально не подтвердила никаких характеристик устройства. Однако с приближением презентации количество утечек традиционно увеличивается.

Когда могут представить новинку?

По предварительной информации, анонс Galaxy Z Flip 8 может состояться в конце июля. Вместе с ним компания, вероятно, представит и новое поколение книжного складного смартфона Galaxy Z Fold 8.

Возвращение Snapdragon может стать важным аргументом для части покупателей, особенно на рынках, где пользователи традиционно отдают предпочтение решениям Qualcomm из-за более высокой производительности или лучшей энергоэффективности. Однако одних лишь изменений процессора вряд ли будет достаточно для серьезного роста интереса к новинке. Судя по имеющейся информации, Galaxy Z Flip 8 станет эволюционным обновлением, а не революционным шагом вперед. Именно поэтому окончательный успех устройства во многом будет зависеть от того, какие еще функции и возможности Samsung решит представить во время официального анонса.