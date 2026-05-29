Новая утечка гласит, что Samsung может значительно расширить линейку своих смарт-часов в 2026 году. Если раньше компания придерживалась привычного цикла с двумя моделями, то на этот раз серия Galaxy Watch 9 может получить сразу три устройства. Об этом пишет Android Authority.

Какие модели Galaxy Watch 9 готовит Samsung?

Информацию обнаружило издание Android Authority при анализе кода одного из обновлений Wear OS. В программном коде журналисты нашли упоминания о проектах с названиями "fresh9", "wise9" и "projectv2".

Эти кодовые имена привлекли внимание из-за сходства с внутренними названиями предыдущих моделей Samsung. При разработке Galaxy Watch 8 и Galaxy Watch 8 Classic компания использовала кодовые названия "Fresh 8" и "Wise 8".

Поэтому журналисты предполагают, что "fresh9" может касаться стандартного Galaxy Watch 9, а "wise9" – Galaxy Watch 9 Classic.

Самым интересным стало упоминание "projectv2". Предыдущий Galaxy Watch Ultra имел внутреннее название "Project X2", поэтому Android Authority предполагает, что Samsung также работает над Galaxy Watch Ultra 2.

Если информация подтвердится, это станет нетипичным шагом для компании. В предыдущие годы Samsung обычно чередовала классические модели и экспериментальные версии.

Например, после Galaxy Watch 5 компания выпустила более необычный Watch 5 Pro, а после Galaxy Watch 7 появился Galaxy Watch Ultra.

В прошлом году дебютировала новая версия Classic, поэтому многие ожидали, что на этот раз Samsung ограничится лишь стандартным Galaxy Watch 9 и новой экспериментальной моделью. Однако утечка намекает на значительно более амбициозные планы.

Какую функцию Samsung может получить от Google?

Кроме информации о новых моделях, Android Authority также заметило изменения в коде, связанные с функцией Raise-to-Talk в Google Pixel Watch. Эта функция позволяет активировать голосового помощника простым движением руки без нажатия кнопок. Пользователю достаточно поднять запястье и начать говорить.

Журналисты заметили, что Google добавила в код новые обозначения "WearOS" и "3p", что может означать поддержку сторонних производителей. Android Authority предполагает, что Raise-to-Talk перестанет быть эксклюзивом Pixel Watch и станет доступной для других часов на Wear OS, в частности для будущих Galaxy Watch 9.

Официального подтверждения этого пока нет, однако такой шаг выглядит логичным на фоне активного развития Gemini и интеграции искусственного интеллекта в экосистему Android.

У Google нет особых причин удерживать функцию только для собственных устройств, особенно если компания хочет популяризировать голосовые возможности Gemini среди широкой аудитории пользователей Wear OS.

Когда покажут новые Galaxy Watch?

По предварительным данным, Samsung представит новое поколение смарт-часов уже 22 июля. Ожидается, что презентация состоится одновременно с анонсом новых складных смартфонов компании. Пока характеристики Galaxy Watch 9 остаются неизвестными, но появление сразу трех моделей может означать, что Samsung попытается четче разделить свои устройства для различных категорий пользователей.

Стандартный Galaxy Watch 9, вероятно, останется базовым универсальным вариантом, Classic сохранит традиционный дизайн и фирменный вращающийся безель, а Ultra 2 может получить улучшенные функции для спорта, автономности и экстремальных условий использования.

Отдельный интерес вызывает возможное расширение функций искусственного интеллекта в Wear OS. После активного продвижения Gemini в смартфонах Google и Samsung постепенно интегрируют новые AI-возможности и в носимые устройства.