Компания Google официально переводит большинство пользователей Fitbit на новое приложение Google Health для Android и iOS. Однако запуск сервиса оказался значительно сложнее, чем ожидала компания. Об этом пишет Techradar.

Почему пользователи Fitbit недовольны Google Health?

После масштабного обновления соцсети и форумы заполнили негативные отзывы. Владельцы Fitbit жалуются на потерю привычных функций, запутанный дизайн и ошибки в отслеживании физической активности.

На платформе Reddit пользователи называют новое приложение "ужасным", "невероятно плохим" и "неуклюжим". Отдельные владельцы гаджетов сообщают, что Google Health демонстрирует некорректные данные о тренировках, калории и сон.

Особенно остро на изменения реагируют давние фанаты Fitbit, которые пользовались устройствами еще до того, как Google приобрела компанию. Часть из них уже заявляет о переходе к конкурентам вроде Garmin.

Что именно не понравилось пользователям?

Одной из главных претензий стал новый интерфейс Google Health. Многие пользователи считают его перегруженным и менее удобным по сравнению со старым приложением Fitbit.

Критика также касается интеграции AI Coach – виртуального помощника на основе искусственного интеллекта. Значительная часть экрана теперь отведена именно под AI-функции, хотя доступ к расширенным возможностям получают лишь подписчики платного тарифа Google Health Premium, который ранее назывался Fitbit Premium.

Согласно опросу, упомянутым в материале, лишь около 20% пользователей готовы платить за дополнительные AI-функции. Большинство владельцев Fitbit, наоборот, предпочитают самостоятельный анализ своих показателей без рекомендаций от искусственного интеллекта.

Недовольство вызвали и возможности ведения пищевого дневника. Пользователи критикуют систему добавления продуктов и ведения записей о питании, называя ее менее удобной, чем предыдущая версия сервиса.

Google уже пообещала серию исправлений

Как пишет 9to5google, на фоне критики Google заявила, что активно работает над улучшением приложения и планирует регулярно выпускать обновления. В компании подтвердили, что в ближайшие недели пользователи получат новые функции для создания собственных продуктов в пищевом дневнике и гибкого ведения записей о еде.

Также Google пообещала исправить проблемы с отслеживанием тренировок, включая ошибочное определение пробежек, неточностями в подсчете калорий и отсутствием Sleep Score у некоторых пользователей. Отдельно разработчики работают над поведением AI Coach. В частности, Google планирует сделать ответы искусственного интеллекта "более лаконичными", поскольку многие пользователи жалуются на чрезмерное количество AI-подсказок в приложении. История с Google Health демонстрирует одну из главных проблем современных AI-сервисов – компании все активнее интегрируют искусственный интеллект в свои продукты, но далеко не все пользователи готовы к таким изменениям.

В случае Fitbit многие владельцы устройств ожидали прежде всего стабильного трекинга здоровья и физической активности, а не масштабного AI-переосмысления сервиса. Кроме того, переход на новую платформу происходит на фоне усиления конкуренции на рынке фитнес-гаджетов. Если Google не сможет быстро исправить проблемы и вернуть доверие пользователей, часть аудитории может окончательно перейти к другим экосистемам.

Сама компания уже признает, что новое приложение требует значительной доработки. Масштаб негативной реакции показывает, что интеграция AI в повседневные сервисы не всегда автоматически улучшает пользовательский опыт.