Компанія Google офіційно переводить більшість користувачів Fitbit на новий застосунок Google Health для Android та iOS. Однак запуск сервісу виявився значно складнішим, ніж очікувала компанія. Про це пише Techradar.

Чому користувачі Fitbit незадоволені Google Health?

Після масштабного оновлення соцмережі та форуми заповнили негативні відгуки. Власники Fitbit скаржаться на втрату звичних функцій, заплутаний дизайн і помилки у відстеженні фізичної активності.

На платформі Reddit користувачі називають новий застосунок "жахливим", "неймовірно поганим" та "незграбним". Окремі власники гаджетів повідомляють, що Google Health демонструє некоректні дані про тренування, калорії та сон.

Особливо гостро на зміни реагують давні фанати Fitbit, які користувалися пристроями ще до того, як Google придбала компанію. Частина з них уже заявляє про перехід до конкурентів на кшталт Garmin.

Що саме не сподобалося користувачам?

Однією з головних претензій став новий інтерфейс Google Health. Багато користувачів вважають його перевантаженим і менш зручним порівняно зі старим застосунком Fitbit.

Критика також стосується інтеграції AI Coach – віртуального помічника на основі штучного інтелекту. Значна частина екрана тепер відведена саме під AI-функції, хоча доступ до розширених можливостей отримують лише передплатники платного тарифу Google Health Premium, який раніше називався Fitbit Premium.

Згідно з опитуванням, згаданим у матеріалі, лише близько 20% користувачів готові платити за додаткові AI-функції. Більшість власників Fitbit, навпаки, віддають перевагу самостійному аналізу своїх показників без рекомендацій від штучного інтелекту.

Невдоволення викликали й можливості ведення харчового щоденника. Користувачі критикують систему додавання продуктів і ведення записів про харчування, називаючи її менш зручною за попередню версію сервісу.

Google уже пообіцяла серію виправлень

Як пише 9to5google, на тлі критики Google заявила, що активно працює над покращенням застосунку та планує регулярно випускати оновлення. У компанії підтвердили, що найближчими тижнями користувачі отримають нові функції для створення власних продуктів у харчовому щоденнику та гнучкішого ведення записів про їжу.

Також Google пообіцяла виправити проблеми з відстеженням тренувань, включно з помилковим визначенням пробіжок, неточностями в підрахунку калорій і відсутністю Sleep Score у деяких користувачів. Окремо розробники працюють над поведінкою AI Coach. Зокрема, Google планує зробити відповіді штучного інтелекту "більш лаконічними", оскільки багато користувачів скаржаться на надмірну кількість AI-підказок у застосунку. Історія з Google Health демонструє одну з головних проблем сучасних AI-сервісів – компанії дедалі активніше інтегрують штучний інтелект у свої продукти, але далеко не всі користувачі готові до таких змін.

У випадку Fitbit багато власників пристроїв очікували насамперед стабільного трекінгу здоров'я та фізичної активності, а не масштабного AI-переосмислення сервісу. Крім того, перехід на нову платформу відбувається на тлі посилення конкуренції на ринку фітнес-гаджетів. Якщо Google не зможе швидко виправити проблеми та повернути довіру користувачів, частина аудиторії може остаточно перейти до інших екосистем.

Сама компанія вже визнає, що новий застосунок потребує значного доопрацювання. Масштаб негативної реакції показує, що інтеграція AI у повсякденні сервіси не завжди автоматично покращує користувацький досвід.