Новий механізм миттєвих знімків екрана ускладнює звичний процес збереження зображень, додаючи зайві кліки там, де раніше все працювало автоматично та значно швидше. 24 Канал з власного досвіду розкаже, як швидко все виправити.

Дивіться також Коли ваш iPhone отримає нові функції: графік виходу оновлень iOS у 2026 році

Що не так з новою функцією?

Раніше створення скриншота на iPhone було максимально простим та інтуїтивним процесом: після одночасного натискання кнопок живлення та збільшення гучності в нижньому лівому куті з’являлася невелика мініатюра.

Користувач міг миттєво натиснути на неї, щоб обрізати зображення, додати позначки або просто змахнути її, якщо знімок мав просто зберегтися у галерею. iOS 26 радикально змінює цей підхід, встановлюючи повноекранний режим перегляду як налаштування за замовчуванням.

У новій системі кожен зроблений знімок одразу розгортається на весь дисплей, пропонуючи інструменти для малювання, поширення або видалення.

Це означає, що для звичайного збереження картинки тепер потрібно виконати цілий ланцюжок дій:

зробити знімок,

знайти та натиснути галочку у верхньому правому куті,

а потім підтвердити вибір у меню збереження.

Хоча такий алгоритм може бути корисним для тих, хто професійно працює з графікою, для більшості власників iPhone це перетворилося на щоденну перешкоду.

Як повернути класичну механіку скриншота?

На щастя, розробники залишили можливість повернутися до старого формату роботи. Це дозволяє знову зробити процес створення знімків екрана таким само непомітним, як це було в попередніх версіях операційної системи. Покроковий алгоритм дій у меню пристрою виглядає так:

Необхідно зайти в застосунок "Налаштування";

Перейти до розділу "Загальні";

Знайти та відкрити пункт "Знімок екрана";

Вимкнути перемикач "Повноекранний перегляд".



Ось як швидко повернути стару механіку скриншотів / Фото 24 Каналу

Після виконання цих маніпуляцій ваш телефон повернеться до класичного відображення скриншотів у вигляді маленького віконця в куті екрана, що значно економить час при частому копіюванні інформації з дисплея.