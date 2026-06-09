На конференції WWDC 2026 Apple представила оновлення для застосунку Passwords, який тепер зможе автоматично змінювати слабкі або скомпрометовані паролі за допомогою Apple Intelligence, розповідає 24 Канал.

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Раніше застосунок уже вмів знаходити проблемні облікові дані. Якщо пароль виявлявся надто простим, повторно використовувався на кількох сайтах або потрапляв до відомих витоків даних, система попереджала користувача про ризики. Однак усі подальші дії доводилося виконувати вручну: відкривати потрібний сайт, входити до акаунта, переходити до налаштувань безпеки та самостійно створювати новий пароль.

Тепер Apple пропонує повністю автоматизувати цей процес.

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Як працюватиме нова система?

Компанія описує новинку як "агентну" систему штучного інтелекту. Це означає, що Apple Intelligence не просто дає рекомендації, а самостійно виконує послідовність дій від імені користувача.

Після підтвердження запуску функції система використовуватиме Safari для навігації вебсайтами, входу в облікові записи та заміни ненадійних паролів на нові складні комбінації. Увесь процес відбуватиметься автоматично у фоновому режимі.

За словами Apple, користувачу не доведеться вручну відвідувати кожен сервіс або виконувати складні налаштування. Штучний інтелект сам знайде потрібні сторінки зміни пароля, пройде необхідні етапи та оновить дані доступу.

Функція стане одним із найяскравіших прикладів розвитку так званого агентного ШІ, який Apple активно просуває в нових версіях своїх операційних систем.

На відміну від традиційних цифрових помічників, що лише відповідають на запити користувача, агентні системи здатні виконувати складні багатокрокові завдання самостійно. У випадку з Passwords штучний інтелект фактично бере на себе рутинну роботу з підтримання безпеки облікових записів.

Під час роботи функції користувач зможе стежити за процесом через Live Activity – спеціальний елемент інтерфейсу iPhone, який показує виконання завдань у реальному часі.

Чому це важливо для власників iPhone?

Слабкі або викрадені паролі залишаються однією з головних причин зламів онлайн-акаунтів. Навіть якщо користувач отримує попередження про ризик, багато хто відкладає зміну пароля через незручність або брак часу.

Apple намагається усунути саме цей бар'єр. Якщо технологія працюватиме так, як обіцяє компанія, користувачі зможуть значно швидше реагувати на витоки даних та підвищувати рівень захисту своїх облікових записів без необхідності проходити однакову процедуру десятки разів.