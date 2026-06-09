На конференции WWDC 2026 Apple представила обновление для приложения Passwords, которое теперь сможет автоматически менять слабые или скомпрометированные пароли с помощью Apple Intelligence, рассказывает 24 Канал.

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Ранее приложение уже умело находить проблемные учетные данные. Если пароль оказывался слишком простым, повторно использовался на нескольких сайтах или попадал в известные утечки данных, система предупреждала пользователя о рисках. Однако все дальнейшие действия приходилось выполнять вручную: открывать нужный сайт, входить в аккаунт, переходить к настройкам безопасности и самостоятельно создавать новый пароль.

Теперь Apple предлагает полностью автоматизировать этот процесс.

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Как будет работать новая система?

Компания описывает новинку как "агентную" систему искусственного интеллекта. Это означает, что Apple Intelligence не просто дает рекомендации, а самостоятельно выполняет последовательность действий от имени пользователя.

После подтверждения запуска функции система будет использовать Safari для навигации по веб-сайтам, входа в учетные записи и замены ненадежных паролей на новые сложные комбинации. Весь процесс будет происходить автоматически в фоновом режиме.

По словам Apple, пользователю не придется вручную посещать каждый сервис или выполнять сложные настройки. Искусственный интеллект сам найдет нужные страницы изменения пароля, пройдет необходимые этапы и обновит данные доступа.

Функция станет одним из самых ярких примеров развития так называемого агентного ИИ, который Apple активно продвигает в новых версиях своих операционных систем.

В отличие от традиционных цифровых помощников, что только отвечают на запросы пользователя, агентные системы способны выполнять сложные многошаговые задачи самостоятельно. В случае с Passwords искусственный интеллект фактически берет на себя рутинную работу по поддержанию безопасности учетных записей.

Во время работы функции пользователь сможет следить за процессом через Live Activity – специальный элемент интерфейса iPhone, который показывает выполнение задач в реальном времени.

Почему это важно для владельцев iPhone?

Слабые или украденные пароли остаются одной из главных причин взломов онлайн-аккаунтов. Даже если пользователь получает предупреждение о риске, многие откладывают смену пароля из-за неудобства или нехватки времени.

Apple пытается устранить именно этот барьер. Если технология будет работать так, как обещает компания, пользователи смогут значительно быстрее реагировать на утечки данных и повышать уровень защиты своих учетных записей без необходимости проходить одинаковую процедуру десятки раз.