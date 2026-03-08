З роками у шафах або шухлядах накопичуються десятки старих зарядних кабелів. Частина з них залишилася від попередніх смартфонів, інші пошкодилися або просто стали непотрібними після заміни техніки. Часто вони опиняються поруч із проводами від інших гаджетів – наприклад, пристроїв розумного дому чи аксесуарів. Про це пише BGR.

Як можна використати старі кабелі для зарядки?

Насправді такі кабелі доволі міцні. Вони складаються з провідника – зазвичай мідного, шару ізоляції та зовнішньої оболонки з матеріалів на кшталт PVC, TPE або нейлону. Деякі дорожчі моделі здатні витримувати навантаження до 30–40 фунтів, хоча використовувати їх для підйому важких предметів не варто. Проте базове розуміння міцності кабелю допомагає знайти для нього нове призначення.

Для більшості ідей не потрібен цілий кабель – достатньо окремих ділянок. Навіть дроти зі зламаними конекторами можуть стати корисними. Більшість простих проєктів можна зробити без електроінструментів і спеціальних навичок.

Підвішування картин і рослин. Один із найпростіших способів повторно використати кабель – зробити з нього тримач для картини або підвіс для кімнатної рослини. Як пише Lifehacker, найкраще підходять гнучкі кабелі, які не ламаються під час згинання.

Спочатку потрібно зрізати конектори з обох кінців. У результаті залишиться лише сам кабель, який виконуватиме роль шнура.

Якщо кабель використовується для картини, його кінці можна прикріпити до протилежних країв рами – до вже наявних гачків або нових кріплень. Після цього картину можна повісити на стіну. Для рослин принцип такий самий: кабель обгортають навколо горщика, формують петлю та підвішують на гачок.

Закріпити дріт допоможуть вузли, прозора міцна стрічка або пластикові стяжки. Якщо рослина або картина важка, варто використати кілька кабелів однакової довжини або скрутити їх разом для більшої міцності.

Підставки під чашки та підв'язки для штор. Любителям рукоділля кабелі можуть стати матеріалом для незвичних декоративних речей. Наприклад, їх легко перетворити на підв'язки для штор.

Для цього потрібно зрізати конектори та нарізати кабель на відрізки, достатні для обхвату штори з невеликим запасом для вузлів. Далі дріт просто зав'язують навколо штори. За бажанням кабель можна пофарбувати, щоб він поєднувався з інтер'єром.

Ще один варіант – зробити підставку під чашку. Для цього потрібен кабель, який добре гнеться і не має значних пошкоджень. Після видалення конекторів один кінець кабелю скручують у щільну спіраль, поступово формуючи коло потрібного розміру. Коли діаметр стане достатнім для чашки або склянки, конструкцію фіксують клеєм. Також можна використати прозору стрічку або пластикові стяжки, хоча клей виглядає акуратніше.

Міні-нічник з LED. Трохи складніший варіант – перетворити кабель на маленьку лампу. Для цього знадобляться світлодіоди на 5 мм із двома металевими контактами, паяльник, невелика пластикова кулька для корпусу та кабель із робочим USB-роз'ємом.

Спочатку два-чотири світлодіоди з'єднують між собою за допомогою паяльника. Потім пластикову кульку розрізають навпіл і роблять у ній два невеликі отвори. Світлодіоди встановлюють так, щоб їхні контакти виступали назовні. Закріпити їх можна клеєм або стрічкою.

Далі кабель розрізають так, щоб були видимі два дроти. Їх припаюють до контактів світлодіодів. Після цього USB-штекер підключають до порту, щоб перевірити роботу лампи. Якщо все працює, половинки корпусу склеюють.

Такий невеликий нічник можна поставити на тумбочку. Для зручності його навіть можна підключити через розумну розетку та керувати живленням зі смартфона.

Продати або здати на переробку. Якщо жодна з ідей не підходить, старі кабелі варто здати на переробку. У багатьох магазинах електроніки приймають старі зарядні пристрої та дроти, що допомагає зменшити кількість електронних відходів.

Ще один варіант – продати кабелі через онлайн-майданчики. Якщо вони в хорошому стані, їх можна виставити одним лотом із детальним описом. Продаж кількох кабелів одразу підвищує шанси знайти покупця.

Головна ідея полягає в тому, щоб знайти нове застосування для старих кабелів або утилізувати їх правильно. Якщо дроти лежать без використання роками, ймовірно, вони більше не знадобляться.