Причина криється в технічних особливостях сучасних машин. Вони роблять ці порти майже марними для потужних мобільних пристроїв, пише 24 Канал. Але у вас усе ще є можливість заряджати пристрої правильно і значно швидше.

Чому роз'єми автомобіля не справляються з сучасними ґаджетами?

Більшість USB-портів, які ми бачимо на передній панелі або в центральній консолі сучасних автомобілів, спочатку розроблялися зовсім не для живлення енергомістких пристроїв. Їхнє головне призначення – передача даних. Саме через них працюють такі системи, як Android Auto або CarPlay, здійснюються дзвінки через гучний зв'язок або відтворюється музика з флеш-накопичувачів.

Оскільки ці роз'єми орієнтовані на обмін інформацією, вони видають дуже низьку силу струму – часто лише близько 0,5 ампера. Цього ледь вистачає, щоб підтримувати роботу Google Maps, але для реального поповнення акумулятора такої потужності замало.

На практиці використання таких портів перетворюється на справжнє випробування терпіння. Наприклад, власник сучасного Samsung Galaxy S25+, підключивши телефон із залишком заряду 56 відсотків до штатного роз'єму USB-C у новому автомобілі, може побачити повідомлення про те, що до повного заряджання залишилося майже три години.

Для порівняння, звичайний домашній адаптер здатен зарядити такий гаджет на 50 відсотків всього за 30 хвилин, як вказує компанія Samsung на своєму сайті. Коли ви підключаєте смартфон до слабкого автомобільного порту, він отримує лише від 3 до 5 відсотків заряду за цілу годину, що фактично є лише підтримкою життєдіяльності пристрою, а не повноцінною зарядкою.

Навіть якщо в автомобілі є додаткові порти, позначені як "зарядні", ситуація часто не стає набагато кращою. Багато з них видають лише 1 ампер або 2,1 ампера, пише How-To Geek. Це все ще значно менше, ніж потрібно сучасним флагманам:

Наприклад, для швидкої зарядки Samsung Galaxy S25 необхідно щонайменше 3 ампери та підтримка технології Power Delivery.

А нові моделі iPhone 17 можуть споживати до 40 ват енергії, що вимагає специфічних параметрів напруги та сили струму, які вбудовані автомобільні порти просто не здатні забезпечити.

Що робити в цій ситуації?

Виходом із цієї ситуації є використання старої доброї 12-вольтової розетки, яку раніше називали прикурювачем. Цей роз'єм підключений до бортової мережі автомобіля таким чином, що він може витримувати навантаження від 10 до 20 ампер, забезпечуючи потужність від 120 до 240 ват.

Це в десятки разів більше, ніж можливості будь-якого штатного USB-порту. Купівля якісного адаптера, наприклад, на 130 ват, дозволяє заряджати не лише смартфони, а й планшети та навіть ноутбуки прямо в дорозі з тією ж швидкістю, що й від домашньої розетки.



Так виглядає автомобільний прикурювач з USB / Фото Depositphotos

Що таке автомобільний прикурювач Це універсальний гніздовий роз'єм, підключений до бортової мережі автомобіля, який спочатку призначався для нагрівання металевої спіралі та прикурювання цигарок. Зараз це стандартний порт для живлення аксесуарів. Сучасний прикурювач найчастіше використовується як 12-вольтова розетка для підключення ґаджетів. Він складається з гнізда особливої форми.

Усе не так погано

Варто зауважити, що ринок автомобілів поступово реагує на потреби користувачів. Деякі виробники, як-от Tesla, Kia або Hyundai, почали встановлювати у свої нові моделі порти з підтримкою швидкої зарядки потужністю від 27 до 100 ват.

Але якщо ваш автомобіль не належить до останнього покоління електрокарів або преміальних моделей, зовнішній адаптер у розетку 12 вольт залишається найкращим та найшвидшим способом тримати гаджети зарядженими.