Розуміння фізичних процесів усередині пристрою та дотримання простих експлуатаційних норм дозволяють зберегти майно і значно подовжити ресурс дорогого обладнання. 24 Канал зібрав головні правила, які потрібно знати під час користування автономними джерелами живлення.

Дивіться також Як обрати джерело безперебійного живлення для вашого дому та офісу

Як забезпечити максимальний рівень безпеки?

Сучасна зарядна станція – це складний комплекс, що складається з літій-іонного або літій-залізо-фосфатного акумулятора, інвертора, контролерів та системи охолодження. Під час роботи ці компоненти виділяють тепло, тому правильне розміщення пристрою є критично важливим.

Станцію не можна ставити на м'які поверхні, як-от дивани чи пледи, оскільки це перекриває вентиляційні отвори. Між корпусом та стінами чи іншими предметами має лишатися вільний простір не менше 10 – 20 сантиметрів.

Також варто уникати прямих сонячних променів, які призводять до перегріву корпусу та передчасної деградації елементів живлення.

Температурний режим безпосередньо впливає на стабільність хімічних процесів у батареї. Оптимальним вважається діапазон від +5 до +30 градусів Цельсія. Експлуатація на морозі призводить до швидкої втрати ємності, а робота при температурах понад +40 градусів Цельсія значно підвищує ризик так званого термічного розгону, коли перегрів однієї комірки викликає ланцюгову реакцію в сусідніх.

Крім того, важливо контролювати вологість: вона повинна бути в межах 10 – 90 відсотків без утворення конденсату. Саме тому встановлення техніки у ванних кімнатах або на кухнях біля плити є небезпечним.



Як правильно розміщувати й використовувати зарядні станції / Depositphotos

Який тип акумулятора краще вибрати

Вибір між типами акумуляторів також впливає на безпеку:

Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) батареї вважаються надійнішими для щоденного використання. Вони витримують понад 2000 циклів заряджання та є стійкими до займання навіть у разі фізичного пошкодження.

Літій-іонні (Li-ion) варіанти легші та компактніші, але вимагають більш обережного ставлення, оскільки чутливіші до перезаряду та глибокого розряду.

Питання підключення

Окрему увагу слід приділити практиці підключення. Категорично заборонено використовувати кабелі з двома штекерами, так звані "вилка-вилка", для живлення всієї мережі будинку через розетку. Це може призвести до ураження струмом, пожежі або виходу станції з ладу при раптовому відновленні централізованого електропостачання. Найкращим рішенням є підключення через спеціальний ввідний перемикач, встановлений кваліфікованим електриком.

Ми детально розповіли про це в окремому матеріалі за посиланням.

Під час експлуатації варто дотримуватися правила 20 – 80 відсотків: не розряджати пристрій "в нуль" і не тримати його постійно зарядженим на 100 відсотків. Для тривалого зберігання, наприклад, протягом кількох місяців, рекомендується залишати рівень заряду в межах 50 – 60 відсотків у сухому та прохолодному місці.

Деякі виробники, зокрема EcoFlow, мають власні протоколи зберігання, які передбачають періодичне повне розряджання та заряджання до певного рівня кожні три місяці для підтримки хімії акумулятора в робочому стані.

У разі виникнення будь-яких сторонніх звуків, диму або запаху, необхідно негайно відключити всі прилади, припинити заряджання та перемістити станцію у безпечне місце подалі від горючих матеріалів.



Подібне розташування станції є не зовсім безпечним, оскільки надто мала відстань від пристрою до поверхонь може блокувати рух повітря / Фото Depositphotos

Міцність і стійкість до ударів

Фізичні пошкодження, такі як сильні удари або падіння, становлять одну з найбільших небезпек для цих систем. Хоча виробники намагаються зробити корпуси міцними, внутрішні компоненти залишаються вразливими до різкого струсу.

Наскільки захищені такі пристрої? Сучасні моделі оснащені багаторівневими системами захисту, проте вони не є всемогутніми. Внутрішня структура акумулятора, особливо літій-іонного типу, є надзвичайно чутливою до деформацій.

Навіть якщо після удару на пластику залишилася лише невелика подряпина, всередині може статися мікроскопічне зміщення елементів, що призведе до порушення ізоляції між анодом і катодом. Це, своєю чергою, провокує коротке замикання та так званий термічний розгін – ланцюгову реакцію, під час якої одна перегріта комірка запалює сусідні, що призводить до виділення диму, вогню або навіть локального вибуху.

Окрему увагу тут також варто приділити типу акумулятора. Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) батареї вважаються значно стійкішими до фізичного впливу та пожежобезпечними, ніж класичні літій-іонні (Li-ion). Проте навіть вони у разі сильного удару можуть втратити ефективність, почати швидко розряджатися або видавати помилки в роботі інвертора. Для додаткового захисту під час транспортування фахівці рекомендують обов'язково використовувати фірмові захисні сумки або кейси, які амортизують удари.

Дивіться також Ремонт може зайняти тижні: що найчастіше ламається в зарядних станціях і як цього не допустити

Що робити у разі падіння станції?

Алгоритм дій у разі падіння станції має бути чітким та швидким. Насамперед необхідно негайно від'єднати всі прилади від розеток станції та вимкнути її саму від мережі заряджання. Далі слід уважно оглянути пристрій: чи не з'явилися сторонні звуки (тріск, шипіння) чи запах диму й горіння.

Якщо з'явилися ознаки займання, пристрій потрібно перемістити в безпечне місце подалі від легкозаймистих матеріалів і, за потреби, викликати рятувальників за номером 101.

Важливо пам'ятати, що самостійне розбирання корпусу для перевірки пошкоджень категорично заборонено.

По-перше, всередині зберігається висока напруга, що становить ризик ураження струмом.

По-друге, контакт із хімічними речовинами пошкоджених батарей небезпечний для здоров'я.

Крім того, будь-яке несанкціоноване втручання миттєво анулює гарантію виробника.

Єдиним правильним рішенням після сильного удару є звернення до авторизованого сервісного центру для проведення професійної діагностики за допомогою спеціального обладнання.

Щоб мінімізувати ризики в майбутньому, станцію слід розміщувати на рівній та стійкій поверхні, уникаючи країв столів або хистких підставок. Також варто стежити, щоб на пристрій зверху не могли впасти важкі предмети.

Дотримання цих простих правил та дбайливе ставлення дозволять зберегти ресурс акумулятора на довгі роки та уникнути небезпечних інцидентів у вашій оселі.