Що таке безперебійник і для чого він потрібен?

Для початку коротко про те, як працює джерело безперебійного живлення (ДБЖ або більш звичне нам UPS). За наявності електрики на вході безперебійник передає її через себе на підключені прилади, а деякі моделі ще й забезпечують високоякісну стабілізацію напруги. Якщо електрика зникла, він миттєво переходить у режим роботи від акумуляторів і продовжує живити техніку, пише 24 Канал.

У разі відновлення зовнішнього живлення джерело автоматично перейде на трансляцію мережі та паралельно зарядить свої акумулятори. Потужний безперебійник – найкраща альтернатива генератору: спрацьовує миттєво, захищає побутову техніку та електроніку від стрибків напруги, не потребує обслуговування та заправки паливом, працює безшумно й екологічний.

Як вибрати безперебійник для дому?

Сучасне житло складно уявити без великої кількості побутової техніки, телевізора, комп'ютера, пральної машини тощо. Майже вся ця техніка схильна до впливу стрибків напруги в електромережі. Найпростіший спосіб убезпечити домашню техніку від електромагнітних перешкод і стрибків напруги – мережевий фільтр. Але він не захистить від відключення електроенергії.

Більш чутливі до якості електропостачання пристрої, наприклад, комп'ютер або зовнішній жорсткий диск, краще захищати джерелами безперебійного живлення для комп'ютерів. Його вбудована акумуляторна батарея подає напругу під час вимкнення електроенергії та залишає час у разі зникнення напруги в мережі зберегти цінну інформацію.

Класичним поясненням необхідності UPS є ситуація, коли через зникнення електроенергії в домі вимикається комп'ютер і ви втрачаєте цінні файли, які не встигли зберегти. Однак на комп'ютерах їхня користь не обмежується. ДБЖ – це ще й вигода. У разі перегорання, вартість нової техніки може вимірюватися десятками тисяч гривень, а джерело безперебійного живлення обійдеться значно дешевше.

Отож, спочатку необхідно вирішити, для яких приладів вам потрібен безперебійник. Адже ДБЖ для комп'ютера не підійде для котла, насоса опалення, холодильника та інших побутових приладів.

Для правильного підбору потрібно визначитися з відповідями на 3 запитання:

Що саме потребує безперебійного живлення – окремий побутовий прилад, група приладів чи весь будинок. Відповідь на це запитання визначає потужність і середнє навантаження. Розрахуйте необхідну потужність, інформація про яку є на кожному окремому приладі.

Час автономної роботи. Він необхідний для розрахунку ємності акумуляторів.

Якість вхідної напруги. Вона може бути як якісною і стабільною, так і неякісною, тобто зниженою, підвищеною або такою, що "скаче". У першому випадку рекомендуються інвертори, у другому необхідні стабілізатори напруги або ДБЖ типу on-line.

Які бувають

Найпростіші та найдешевші варіанти – це оффлайн безперебійники для одного пристрою або інвертори. Вони не мають стабілізатора і якщо у вашому будинку спостерігаються постійні стрибки напруги, він постійно працюватиме від батареї, що скоротить її строк служби. Можуть працювати із сонячними панелями.

Найкращими варіантами вважаються лінійно-інтерактивні ДБЖ зі стабілізатором напруги. По суті це оффлайн інвертори з вбудованим стабілізатором низької точності.

Онлайн ДБЖ мають максимально можливу стабілізацію напруги, фільтрують всі мережеві перешкоди та стрибки напруги, але можуть вимагати установки в ізольованому приміщенні, оскільки шумлять вентиляторами охолодження. Застосовується для найбільш чутливого обладнання (медичне, серверне), при низькоякісній вхідній мережі та за наявності побутової техніки та електроніки преміумкласу.

Як вибрати потужність

Щоб вибрати потужність ДБЖ, вам потрібно знати потужність під'єднаного до ДБЖ обладнання і вибрати ДБЖ, потужність якого дещо більша (з запасом) за максимальну потужність навантаження. Бажано, щоб перевищення було приблизно на 20 – 30%.

Споживання енергії розраховується у ватах шляхом додавання відповідного показника з усіх приладів, які ви будете підключати до ДБЖ. Цю інформацію можна знайти на зарядних пристроях або самих приладах.

Час роботи

Час роботи ДБЖ, протягом якого він підтримує живлення, – найголовніше питання. Час резервування в кожному окремому випадку залежить від потужності та обладнання, що захищається.

Час роботи може стартувати від 5 хвилин і досягати 20 чи більше хвилин. Також існують варіанти, які можуть підтримувати роботу і до кількох діб (із зовнішніми акумуляторами).

Таким чином можна говорити про два висновки:

Купувати ДБЖ без стабілізатора напруги для великої техніки (холодильника, телевізора, пральної машини тощо) немає великого сенсу. Адже тоді основна суть його роботи зводиться до того, щоб пристрій попрацював усього на 5 – 20 хвилин довше. Для комп'ютера це має сенс, але для інших приладів – ні.

Купувати ДБЖ є сенс тоді, коли світло у будинку "блимає", тобто періодично зникає на нетривалі проміжки часу й одразу повертається. Це не актуально для нинішніх воєнних реалій, коли світло зникає на багато годин.

ДБЖ з дисплеєм

Усі безперебійники інформують користувача за допомогою звукових сигналів, наприклад, про перемикання в режим роботи від батарей. Крім того, ДБЖ комплектуються світлодіодними індикаторами, які сигналізують про різні стани, наприклад, у разі необхідності заміни батареї. ДБЖ з РК-дисплеєм дає всю інформацію на екрані, що може виявитися набагато зручнішим.