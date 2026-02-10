Сьогодні ми говоримо про генератори для приватних будинків, які можна розмістити лише на відкритому повітрі. Річ у тім, що вони продукують викиди, які не можна накопичувати в квартирі чи навіть на балконі, пише 24 Канал.

Як вибрати генератор

Обираючи генератор для приватного будинку, вам потрібно вирішити, які з його особливостей є найважливішими для конкретно ваших потреб:

потужність;

маса;

розміри;

час роботи;

рівень шуму;

простота запуску;

можливість автоматичного введення резерву;

вартість.

З'ясуйте потужність

Потужність генератора – перше, про що слід задуматись. Розрахунок необхідної потужності проводиться дуже просто: підсумуйте споживану потужність електроприладів, які будуть завдяки ньому працювати. Цю інформацію можна отримати на інформаційних етикетках вашої техніки. Це можуть бути різноманітні нагрівальні прилади, комп'ютери, побутова техніка, лампи тощо.

Подумайте, без яких приладів ви могли б обійтися за відсутності світла, замінивши їх чимось іншим, або ж просто відклавши використання до появи світла – їх можна не додавати в список, але тоді доведеться дотримуватись цих виключень.

Зробіть запас, але не перегніть палицю

Важливо обирати генератор з запасом потужності, адже у майбутньому може виникнути потреба у підключенні додаткового обладнання, яке не було передбачено спочатку. Неправильно обрахована потужність може призвести до того, що генератор буде надмірно навантажений, що зменшить його термін служби, збільшить споживання палива та спричинить постійні перевантаження та необхідність у частих перервах у роботі, як це передбачено інструкцією.

Та не варто перегинати палицю, адже надмірна потужність і низьке споживання також можуть бути шкідливими. Придбання генератора з великим резервом потужності без наміру використовувати його на повну може призвести до неповного згоряння палива, швидкого забруднення свічок запалювання та частішої заміни моторної оливи. Експлуатація бензинового генератора без навантаження дозволяється не більше ніж на 30 хвилин з тих самих причин.

Щоб живити електричний чайник і лампочку, не варто купувати генератор на 6 кіловатів.

Для значного продовження терміну служби обладнання необхідно дотримуватися мінімального навантаження – 20% від потужності для бензинових моторів та 25% для дизельних.

У разі, коли обладнання використовується лише для резервного електропостачання з побутовими приладами як споживачами, достатньою буде потужність у 2.5 – 3.5 кіловати, з номінальною потужністю 2 – 2.5 кіловати.



Бензиновий чи дизельний

Двигун – центральна частина вашого майбутнього генератора, від нього залежатиме й строк його служби. За типом палива мотори можна поділити на бензинові та дизельні.

Переваги дизельних — більший ресурс та менше споживання палива порівняно з бензиновими. Але генератори на дизельному пальному в середньому вдвічі дорожчі. Дизельна електростанція актуальна, коли потрібне постійне джерело енергії та тривала робота (від 8 годин щодня) або якщо потрібна потужність від 10 кіловатів. Дизельні електростанції характеризуються довговічністю і великим моторесурсом.

Бензинові варіанти відрізняються невеликою вагою двигуна та меншою вартістю. Якщо генератор буде експлуатуватися як аварійне джерело живлення, краще вибрати машину з бензиновим двигуном. У бензогенераторів менш трудомістке і простіше обслуговування.

Нюанси

Медичне обладнання та комп'ютери мають особливо чутливі вимоги до електроживлення: їхня робота вимагає рівну синусоїду струму, забезпечити яку зможуть лише генератори інверторного типу. Вони забезпечать ідеальну якість струму і дають змогу під'єднувати техніку напряму (без стабілізатора).

Краще, якщо такі агрегати електростанції як ротор та статор матимуть мідну обмотку, а не алюмінієву. Мідь краще проводить струм і має низьку теплопровідність, як наслідок, при експлуатації прилад буде менше перегріватися.

Плюсом буде якщо станція оснащена стабілізатором напруги на виході. Він вирівнює напругу при зміні оборотів мотора, що забезпечує стабільне живлення ваших приладів.

Автоматика

При наявності автоматичної системи, запуск і зупинка генератора відбуваються без участі оператора – якщо напруга зникає на більше ніж 10 секунд, генератор автоматично стартує. Коли напруга в мережі відновлюється, автоматика сама вимикає пристрій.

Отож, який генератор вибрати для дому

Для стандартного набору електроприладів достатньо мінімальної потужності 2 кіловати. Якщо ви хочете, щоб усі пристрої в будинку для 3 – 4 осіб працювали безперебійно, обирайте електрогенератор потужністю не менше 5 кіловатів. Такий генератор забезпечить енергією всі стандартні прилади.