Початкове налаштування сучасного телевізора займає всього кілька хвилин, однак на цьому підготовка не завершується. У нових моделях є чимало функцій і параметрів, які здатні суттєво вплинути на комфорт користування. Якщо приділити їм трохи уваги одразу після покупки, можна отримати помітно кращий досвід перегляду, пояснює BGR.

Оновлення прошивки – перший крок

Підключення телевізора до інтернету потрібне не лише для запуску стримінгових сервісів чи функцій розумного дому. Це також головний спосіб отримати актуальні оновлення програмного забезпечення.

Виробники випускають нові версії прошивки для виправлення помилок, покращення безпеки, підтримки форматів і стабільності додатків.

Часто система пропонує встановити оновлення ще під час первинного налаштування або дозволяє ввімкнути автоматичні апдейти. Якщо ж телевізор не планують підключати до мережі, файли прошивки зазвичай можна завантажити з сайту виробника на USB-накопичувач (до 32 ГБ у форматі exFAT або FAT32), після чого запустити встановлення через відповідний порт.

Корекція параметрів зображення

Інтерфейс сучасних телевізорів пропонує різні попередньо встановлені режими картинки. Наприклад, стандартний профіль забезпечує збалансовану яскравість і контраст, тоді як режими "Кіно" або Filmmaker Mode краще підходять для перегляду у темних кімнатах. Натомість "Яскравий" чи "Динамічний" роблять картинку максимально світлою.

У більшості моделей також доступні тонкі налаштування – баланс білого, різкість чи відтінки кольорів. Найкраще тестувати їх у той час доби, коли телевізор використовують найчастіше, щоб врахувати вплив денного світла або ламп.

Для перевірки варто увімкнути 4K-демо на YouTube, HDR-контент у стримінгах або запустити ігрову консоль чи Blu-ray-плеєр.

Активація HDMI-керування

Сучасний стандарт HDMI дозволяє автоматизувати роботу техніки. Завдяки функції HDMI-CEC телевізор може сам перемикатися на потрібний вхід, коли користувач запускає консоль або медіаплеєр. Для геймінгу це також означає автоматичне ввімкнення режимів на кшталт VRR чи ALLM.

Втім, виробники часто називають цю функцію по-своєму: наприклад, у Samsung це Anynet+, а в LG – Simplink. Для коректної роботи CEC потрібно активувати відповідні параметри на всіх підключених пристроях.

Також ця технологія часто взаємодіє з HDR-режимами, що дозволяє швидко перемикатися, наприклад, на Dolby Vision під час запуску стримінгового пристрою.

Оцінка якості звуку

Вбудовані динаміки телевізорів рідко можуть здивувати потужністю чи басами через компактні розміри. На старті варто перевірити, чи влаштовує звук у повсякденному використанні. У меню зазвичай доступні різні звукові профілі – для фільмів, музики, спорту або підсилення діалогів.

Якщо ж стандартні можливості не задовольняють, простим рішенням стане саундбар. Навіть базові моделі здатні підвищити гучність і чіткість голосів, тоді як просунуті системи можуть імітувати повноцінне об’ємне звучання. Альтернативою може бути підключення AV-ресивера з акустикою.