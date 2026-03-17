Первоначальная настройка современного телевизора занимает всего несколько минут, однако на этом подготовка не завершается. В новых моделях есть немало функций и параметров, которые способны существенно повлиять на комфорт пользования. Если уделить им немного внимания сразу после покупки, можно получить заметно лучший опыт просмотра, объясняет BGR.

Обновление прошивки – первый шаг

Подключение телевизора к интернету нужно не только для запуска стриминговых сервисов или функций умного дома. Это также главный способ получить актуальные обновления программного обеспечения.

Производители выпускают новые версии прошивки для исправления ошибок, улучшения безопасности, поддержки форматов и стабильности приложений.

Часто система предлагает установить обновления еще во время первичной настройки или позволяет включить автоматические апдейты. Если же телевизор не планируют подключать к сети, файлы прошивки обычно можно загрузить с сайта производителя на USB-накопитель (до 32 ГБ в формате exFAT или FAT32), после чего запустить установку через соответствующий порт.

Коррекция параметров изображения

Интерфейс современных телевизоров предлагает различные предустановленные режимы картинки. Например, стандартный профиль обеспечивает сбалансированную яркость и контраст, тогда как режимы "Кино" или Filmmaker Mode лучше подходят для просмотра в темных комнатах. Зато "Яркий" или "Динамический" делают картинку максимально светлой.

В большинстве моделей также доступны тонкие настройки – баланс белого, резкость или оттенки цветов. Лучше всего тестировать их в то время суток, когда телевизор используют чаще всего, чтобы учесть влияние дневного света или ламп.

Для проверки стоит включить 4K-демо на YouTube, HDR-контент в стримингах или запустить игровую консоль или Blu-ray-плеер.

Активация HDMI-управления

Современный стандарт HDMI позволяет автоматизировать работу техники. Благодаря функции HDMI-CEC телевизор может сам переключаться на нужный вход, когда пользователь запускает консоль или медиаплеер. Для гейминга это также означает автоматическое включение режимов вроде VRR или ALLM.

Впрочем, производители часто называют эту функцию по-своему: например, у Samsung это Anynet+, а у LG – Simplink. Для корректной работы CEC нужно активировать соответствующие параметры на всех подключенных устройствах.

Также эта технология часто взаимодействует с HDR-режимами, что позволяет быстро переключаться, например, на Dolby Vision во время запуска стримингового устройства.

Оценка качества звука

Встроенные динамики телевизоров редко могут удивить мощностью или басами из-за компактных размеров. На старте стоит проверить, устраивает ли звук в повседневном использовании. В меню обычно доступны различные звуковые профили – для фильмов, музыки, спорта или усиления диалогов.

Если же стандартные возможности не удовлетворяют, простым решением станет саундбар. Даже базовые модели способны повысить громкость и четкость голосов, тогда как продвинутые системы могут имитировать полноценное объемное звучание. Альтернативой может быть подключение AV-ресивера с акустикой.