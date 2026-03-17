Когда батарейки в пульте почти разряжены или долго лежали в корпусе без движения, на их контактах может появиться слой окисления. Это характерный белый или зеленоватый налет, который образуется со временем. Он имеет высокую электрическую сопротивляемость, то есть сильно препятствует прохождению тока. В результате даже небольшая энергия, нужная для работы пульта, просто не доходит до электроники, объясняет BGR.

Почему пульт начинает работать после удара?

Сильный стук по задней крышке, где расположен батарейный отсек, фактически заставляет батарейки немного сместиться. Из-за этого контакты могут лучше прижаться к клеммам, а часть окисленного слоя – отслоиться или потерять плотность. Такая "шоковая терапия" иногда позволяет току снова проходить, и пульт на определенное время возвращается к жизни.

Впрочем, это не единственный фактор. Пульты для телевизоров, саундбаров или стриминговых приставок потребляют очень мало энергии. В нормальных условиях батареек типа AA или AAA хватает с запасом. Но когда контакты покрыты налетом, даже этот небольшой ток может не преодолеть сопротивление. Именно поэтому легкое смещение элементов питания после удара или встряхивания иногда помогает.

Есть и более надежный способ восстановить работу пульта – просто вынуть батарейки и вставить их обратно. Такая процедура дает тот же эффект, но без риска повредить корпус или электронику. Многие пользователи замечали, что даже предупреждение о низком заряде можно временно "обойти" именно таким способом.

Как предупредить такой эффект?

Чтобы избежать проблем в будущем, стоит придерживаться простых советов от Агентства США по охране окружающей среды.