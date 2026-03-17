Коли батарейки у пульті майже розряджені або довго лежали в корпусі без руху, на їхніх контактах може з'явитися шар окиснення. Це характерний білий або зеленуватий наліт, який утворюється з часом. Він має високу електричну опірність, тобто сильно перешкоджає проходженню струму. У результаті навіть невелика енергія, потрібна для роботи пульта, просто не доходить до електроніки, пояснює BGR.

Чому пульт починає працювати після удару?

Сильний стукіт по задній кришці, де розташований батарейний відсік, фактично змушує батарейки трохи зміститися. Через це контакти можуть краще притиснутися до клем, а частина окисненого шару – відшаруватися або втратити щільність. Така "шокова терапія" іноді дозволяє струму знову проходити, і пульт на певний час повертається до життя.

Втім, це не єдиний фактор. Пульти для телевізорів, саундбарів чи стримінгових приставок споживають дуже мало енергії. У нормальних умовах батарейок типу AA або AAA вистачає з запасом. Але коли контакти покриті нальотом, навіть цей невеликий струм може не подолати опір. Саме тому легке зміщення елементів живлення після удару або струшування іноді допомагає.

Є й більш надійний спосіб відновити роботу пульта – просто вийняти батарейки й вставити їх назад. Така процедура дає той самий ефект, але без ризику пошкодити корпус чи електроніку. Багато користувачів помічали, що навіть попередження про низький заряд можна тимчасово "обійти" саме таким способом.

Як попередити такий ефект?

Щоб уникнути проблем у майбутньому, варто дотримуватися простих порад від Агентства США з охорони довкілля.