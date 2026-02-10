Сегодня мы говорим о генераторах для частных домов, которые можно разместить только на открытом воздухе. Дело в том, что они производят выбросы, которые нельзя накапливать в квартире или даже на балконе, пишет 24 Канал.
Как выбрать генератор
Выбирая генератор для частного дома, вам нужно решить, какие из его особенностей являются важнейшими для конкретно ваших потребностей:
- мощность;
- масса;
- размеры;
- время работы;
- уровень шума;
- простота запуска;
- возможность автоматического ввода резерва;
- стоимость.
Выясните мощность
Мощность генератора – первое, о чем следует задуматься. Расчет необходимой мощности производится очень просто: суммируйте потребляемую мощность электроприборов, которые будут благодаря ему работать. Эту информацию можно получить на информационных этикетках вашей техники. Это могут быть разнообразные нагревательные приборы, компьютеры, бытовая техника, лампы и тому подобное.
Подумайте, без каких приборов вы могли бы обойтись при отсутствии света, заменив их чем-то другим, или просто отложив использование до появления света – их можно не добавлять в список, но тогда придется придерживаться этих исключений.
Сделайте запас, но не перегните палку
Важно выбирать генератор с запасом мощности, ведь в будущем может возникнуть потребность в подключении дополнительного оборудования, которое не было предусмотрено изначально. Неправильно рассчитанная мощность может привести к тому, что генератор будет чрезмерно нагружен, что уменьшит его срок службы, увеличит потребление топлива и повлечет постоянные перегрузки и необходимость в частых перерывах в работе, как это предусмотрено инструкцией.
Но не стоит перегибать палку, ведь чрезмерная мощность и низкое потребление также могут быть вредными. Приобретение генератора с большим резервом мощности без намерения использовать его на полную может привести к неполному сгоранию топлива, быстрому загрязнению свечей зажигания и более частой замене моторного масла. Эксплуатация бензинового генератора без нагрузки разрешается не более чем на 30 минут по тем же причинам.
Чтобы запитать электрический чайник и лампочку, не стоит покупать генератор на 6 киловатт.
Для значительного продления срока службы оборудования необходимо придерживаться минимальной нагрузки – 20% от мощности для бензиновых моторов и 25% для дизельных.
В случае, когда оборудование используется только для резервного электроснабжения с бытовыми приборами как потребителями, достаточной будет мощность в 2.5 – 3.5 киловатта, с номинальной мощностью 2 – 2.5 киловатта.
Какой генератор выбрать / Фото Depositphotos
Бензиновый или дизельный
Двигатель – центральная часть вашего будущего генератора, от него будет зависеть и срок его службы. По типу топлива моторы можно разделить на бензиновые и дизельные.
- Преимущества дизельных - больший ресурс и меньшее потребление топлива по сравнению с бензиновыми. Но генераторы на дизельном топливе в среднем вдвое дороже. Дизельная электростанция актуальна, когда нужен постоянный источник энергии и длительная работа (от 8 часов ежедневно) или если нужна мощность от 10 киловатт. Дизельные электростанции характеризуются долговечностью и большим моторесурсом.
- Бензиновые варианты отличаются небольшим весом двигателя и меньшей стоимостью. Если генератор будет эксплуатироваться как аварийный источник питания, лучше выбрать машину с бензиновым двигателем. У бензогенераторов менее трудоемкое и более простое обслуживание.
Нюансы
- Медицинское оборудование и компьютеры имеют особо чувствительные требования к электропитанию: их работа требует ровную синусоиду тока, обеспечить которую смогут лишь генераторы инверторного типа. Они обеспечат идеальное качество тока и позволяют подключать технику напрямую (без стабилизатора).
- Лучше, если такие агрегаты электростанции как ротор и статор будут иметь медную обмотку, а не алюминиевую. Медь лучше проводит ток и имеет низкую теплопроводность, как следствие, при эксплуатации прибор будет меньше перегреваться.
- Плюсом будет если станция оснащена стабилизатором напряжения на выходе. Он выравнивает напряжение при изменении оборотов мотора, что обеспечивает стабильное питание ваших приборов.
Автоматика
При наличии автоматической системы, запуск и остановка генератора происходят без участия оператора – если напряжение исчезает на более чем 10 секунд, генератор автоматически стартует. Когда напряжение в сети восстанавливается, автоматика сама выключает устройство.
Итак, какой генератор выбрать для дома
Для стандартного набора электроприборов достаточно минимальной мощности 2 киловатта. Если вы хотите, чтобы все устройства в доме для 3 – 4 человек работали бесперебойно, выбирайте электрогенератор мощностью не менее 5 киловатт. Такой генератор обеспечит энергией все стандартные приборы.