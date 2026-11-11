Apple назавжди закриває легендарні форуми техпідтримки Support Community

Офіційний форум Apple Support Community, який допомагав користувачам вирішувати проблеми з фірмовими пристроями з 1998 року, остаточно припиняє своє існування. Майданчик уже перевели в режим читання, а повне відключення відбудеться 20 листопада 2026 року.

Що відбувається з офіційними форумами

Як повідомляє видання 9to5Mac, користувачі майданчика натрапили на банер про неминуче вимкнення серверів. Можливість створювати нові запитання та публікувати відповіді розробники заблокували за лічені хвилини до появи оголошення – останній допис на сайті з'явився лише за 57 хвилин до відключення.

Платформа вже працює виключно в режимі читання. Відвідувачі все ще можуть переглядати старі теми, користуватися пошуком, голосувати за корисні коментарі та тиснути кнопку "У мене теж таке питання", але будь-яку нову активність система забороняє. Кнопка входу в акаунт тепер спрямовує користувачів на внутрішню сторінку AppleConnect із підписом "AC Communities Web – Internal", доступ до якої мають виключно співробітники корпорації.

Цікаво, що в самому сповіщенні компанія вжила дещо видозмінену назву платформи – "AppleCare Support Community", хоча офіційне брендування майданчика завжди звучало як "Apple Support Community".

Спільнота підтримки AppleCare остаточно закриється 20 листопада 2026 року. Починаючи відсьогодні, сайт більше не прийматиме нові дописи та буде доступним лише для читання,

– заявила компанія у зверненні до користувачів.

Майже тридцять років історії

Історія цього проєкту розпочалася ще у 1998 році, коли майданчик працював під назвою Apple Tech Exchange. Згодом його перейменували на Apple Discussions, а у квітні 2011 року компанія провела масштабний перезапуск сервісу під назвою Apple Support Communities. Тоді користувачі отримали новий дизайн, персональні сторінки профілю та систему рейтингу, яка заохочувала експертів допомагати іншим.

Команда Apple подякувала всім ентузіастам, які впродовж десятиліть витрачали свій час і ділилися знаннями для вирішення проблем з гаджетами. Надалі шукати перевірені інструкції для усунення технічних неполадок пропонують безпосередньо на офіційному сайті Apple Support.

Компанія не пояснила конкретних причин такого рішення.