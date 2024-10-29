Apple представляє нові аксесуари Magic з USB-C, але залишає найбільше розчарування

Учора ввечері Apple почала випускати свої перші анонси в рамках тижня презентацій. Спочатку розкрили iMac та низку периферійних пристроїв для нього. Зокрема показали нові версії Magic Keyboard, Magic Trackpad і Magic Mouse. На жаль, компанія не виправила головний недолік, на який так багато скаржилися користувачі.

Нові аксесуари тепер мають USB-C

Apple пройшла важкий шлях з впровадженням USB-C. Комп'ютери Mac уже давно їх мають, тоді як у випадку зі смартфонами, планшетами та годинниками компанія довго й наполегливо чинила опір. Однак закони Європейського союзу скасувати чи обійти не вдалося, тож виробник був змушений відмовитися від стандарту Lightning. Таким чином останні два роки були присвячені тому, щоб поступово перевести всі пристрої на новий стандарт. Нарешті черга дійшла й до клавіатури, мишки та трекпада, пише 9to5Mac.

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У новітньому iMac M4 компанія Apple залишила клавіатуру Magic Keyboard, трекпад Magic Trackpad та мишу Magic Mouse практично такими ж, як і раніше. Радикальних змін у дизайні не відбулося. Але важливо, що кожен аксесуар тепер використовує USB-C для зарядки, а не Lightning.

Детальніше про Magic Keyboard

Зараз в Apple Store представлена лише одна нова клавіатура Magic Keyboard з USB-C: модель з Touch ID та цифровою клавіатурою. Це призвело до плутанини щодо того, чи доступні інші варіанти комплектації – без цифрової клавіатури та без Touch ID, або лише з чимось одним.

Хороша новина: так, згодом ви зможете придбати більше варіацій клавіатури Magic Keyboard.

Ось повна лінійка варіантів USB-C Magic Keyboard:

Magic Keyboard за 99 доларів. Компактна модель без Touch ID і цифрового блоку.

Magic Keyboard з Touch ID за 149 доларів. Компактна модель з Touch ID, але без цифрового блоку.

Magic Keyboard з Touch ID і цифровою клавіатурою за 179 доларів за білий колір, 199 доларів за чорний колір. Це найбільша, багатофункціональна клавіатура, і єдина, що доступна у двох кольорах.

Новий M4 iMac постачається вже з аксесуарами, але ви також можете придбати їх окремо.

Magic Mouse

Нова Magic Mouse також оснащена USB-C, але – і в це майже неможливо повірити – Apple проігнорувала обурення своїх користувачів щодо розташування зарядного входу: він усе ще розміщений знизу. Це вкрай незручно, оскільки для того, щоб зарядити мишку, її потрібно відкласти на якийсь час, бо користуватись пристроєм, у якого знизу перпендикулярно корпусу стирчить дріт, неможливо.



Зарядний порт усе ще розміщений знизу в Magic Mouse / Фото Apple

Користувачі сподівалися, що цей запуск буде використано як можливість перемістити зарядний порт з нижньої частини пристрою, де він залишався протягом майже десяти років. Однак ні глузування, ні прохання на компанію не діють – порт усе ще там. Компанії навіть раніше пропонували вмонтувати в пристрій MagSafe, щоб користувачі могли розмістити його десь під столом чи навіть у столі, якщо це дозволить конструкція, і фактично заряджати мину постійно в процесі використання.

Ця нова Magic Mouse коштує вартістю 99 доларів.

Коли чекати нові пристрої

Ви можете оформити попереднє замовлення на новий iMac уже зараз, а його доставка розпочнеться у п'ятницю, 8 листопада. Аксесуари USB-C доступні для замовлення на вже.