Apple різко підняла ціни майже всіх своїх пристроїв: що здорожчало найбільше

Компанія Apple несподівано оновила цінники у своєму онлайн-магазині, суттєво збільшивши вартість більшості популярних пристроїв. Головною причиною такого кроку став глобальний дефіцит чипів пам'яті, спричинений стрімким розвитком технологій штучного інтелекту.

Чому дорожчає техніка?

Сучасні нейромережі та ШІ-моделі потребують гігантських обсягів даних для навчання й роботи. Через це технологічні гіганти масово скуповують найшвидші чипи пам'яті для своїх серверів. Як наслідок, на ринку виникла гостра нестача компонентів для звичайних споживчих гаджетів, пише Gizmochina.

Дивіться також Камера iPhone 18 Pro стане помітно масивнішою: що змінить Apple у майбутніх флагманах

За даними аналітиків Counterpoint Research, лише за останні три квартали ціни на мікросхеми пам'яті на світовому ринку зросли вчетверо. Виробники напівпровідників перенаправляють свої потужності на випуск високошвидкісних чипів для ШІ-серверів, створюючи дефіцит для споживчої електроніки.

Генеральний директор Apple Тім Кук у своєму недавньому інтерв'ю виданню Wall Street Journal назвав цей дефіцит пам'яті "повінню століття". Він пояснив, що після багатьох років поглинання цих витрат компанія просто більше не може цього робити.

Криза може затягнутися на роки. Південнокорейська SK Group прогнозує, що глобальний дефіцит оперативної пам'яті триватиме аж до 2030 року. Водночас дослідницька компанія IDC попереджає, що ця ситуація загрожує найбільшим падінням ринку смартфонів за останні понад десять років.

Нові ціни

Зміни вже набули чинності в офіційному онлайн-магазині. Розумні колонки та ТВ-приставки додали у ціні від 30 до 70 доларів:

HomePod mini: з $99/€99 до $129/€119 (+$30/€20)

з $99/€99 до $129/€119 (+$30/€20) HomePod: з $299/€349 до $349/€419 (+$50/€70)

з $299/€349 до $349/€419 (+$50/€70) Apple TV 4K: з $129/€169 до $199/€229 (+$70/€60)

Планшети також суттєво подорожчали, причому стрибок цін торкнувся як базових, так і професійних моделей:

Базовий iPad: з $349/€429 до $449/€529 (+$100/€100)

з $349/€429 до $449/€529 (+$100/€100) iPad mini: з $499/€599 до $599/€719 (+$100/€120)

з $499/€599 до $599/€719 (+$100/€120) 11-дюймовий iPad Air: з $599/€699 до $749/€839 (+$150/€140)

з $599/€699 до $749/€839 (+$150/€140) 11-дюймовий iPad Pro: з $999/€1199 до $1199/€1439 (+$200/€240)

з $999/€1199 до $1199/€1439 (+$200/€240) 13-дюймовий iPad Pro: з $1299/€1549 до $1499/€1789 (+$200/€240)

Водночас iPhone, Apple Watch та аксесуари (Apple Pencil, Studio Display тощо) поки що лишаються за старими цінами.

Комп'ютери Mac та Vision Pro б'ють по гаманцю найбільше

У сегменті комп'ютерів Mac ситуація ще відчутніша. Базовий MacBook Neo зріс у ціні з $599/€699 до $699/€839 (+$100/€140), а 13-дюймовий MacBook Air – з $1099/€1199 до $1,299/€1,439 (+$200/€240). Вартість 14-дюймового MacBook Pro та вищих конфігурацій зросла на 300 доларів і більше.

Настільні комп'ютери також не стали винятком. Моделі iMac та Mac Studio у деяких конфігураціях додали до ціни приголомшливі $1300 (або еквівалент у євро). У лінійку також повернувся Mac mini на 256 ГБ за ціною $799, що на 200 доларів дорожче, ніж раніше. Гарнітура змішаної реальності Vision Pro тепер коштує на $200/€200 більше – $3699/€4229.

У середньому зростання цін на всі порушені продукти становить близько 247 доларів. Це помітне зрушення для Apple, яка історично намагалася захистити своїх клієнтів від коливань у ланцюжках постачань.

Як відреагував ринок і конкуренти?

Після офіційного оголошення про підвищення цін акції Apple впали на 5,3% до $277,67. Це стало найсильнішим одноденним падінням вартості цінних паперів компанії за останні чотири місяці.

Проблема є глобальною та вже зачепила інших гравців ринку. Зокрема, компанія Lenovo також підвищила ціни на свою продукцію та порадила корпоративним клієнтам не зволікати із закупівлями комп'ютерних компонентів.

Що буде з майбутніми iPhone та стратегією релізів?

Восени 2026 року Apple планує представити нове покоління смартфонів. За даними JPMorgan, моделі лінійки iPhone 18 Pro подорожчають на 50 – 100 доларів (це значно менше, ніж прогнозоване раніше зростання на 300 доларів).

Аналітики Bloomberg Intelligence очікують, що подорожчання Pro-версій на $100 дозволить Apple компенсувати близько 78% зростання собівартості через дорожчі компоненти. Також у вересні очікується дебют першого великого складаного iPhone, ціна якого, за прогнозами, перевищить $2000.