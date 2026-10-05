Apple обмежить доступ до диска Mac через ризики, пов'язані зі ШІ-агентами

Apple планує змінити роботу функції Full Disk Access у macOS, яка дозволяє програмам отримувати доступ до більшості даних на комп'ютері. Причиною стали нові ризики, пов'язані зі ШІ-агентами.

Apple готує додаткові обмеження для функції Full Disk Access у macOS. Компанія хоче надати користувачам більше контролю над програмами, які отримують такий рівень доступу до системи. Про це пише Techradar.

Чому Apple вирішила змінити Full Disk Access?

Full Disk Access створювалася передусім для програм, яким необхідно працювати з усіма даними комп'ютера. Наприклад, системні інструменти резервного копіювання можуть потребувати доступу до великої кількості файлів та інших даних.

Проблема полягає в тому, що після надання такого дозволу програма може обходити значну частину стандартних механізмів захисту macOS. Це стосується не лише звичайних файлів і документів, а й електронної пошти, повідомлень, історії браузера та інших даних користувача.

Тепер Apple вважає, що настільки широкі повноваження можуть створювати нові ризики через поширення агентного штучного інтелекту. У компанії заявили, що деякі розробники використовують Full Disk Access таким чином, що це може поставити користувачів під загрозу та відкрити доступ до всього вмісту їхніх систем.

Apple також повідомила, що планує "запровадити додаткові засоби контролю", щоб користувачі, які дійсно хочуть надати програмі такий винятково широкий доступ, могли зробити це лише після чіткої та свідомої дії.

Чим ШІ-агенти відрізняються від звичайних програм?

Поява ШІ-агентів змінює підхід до дозволів на доступ до даних. Звичайна програма виконує конкретні функції, тоді як агент може самостійно аналізувати інформацію, ухвалювати рішення та виконувати послідовність дій за дорученням користувача.

Якщо такий агент отримує Full Disk Access, він потенційно може працювати з величезним масивом приватної інформації, яка зберігається на Mac.

Це створює додаткові ризики навіть тоді, коли сам користувач добровільно встановив програму та надав їй необхідні дозволи. Чим ширший доступ має агент, тим більше даних може бути доступно йому під час виконання завдань. Саме тому Apple хоче зробити надання Full Disk Access більш контрольованим. Компанія не повідомила, що повністю відмовиться від цієї функції. Йдеться саме про додаткові механізми, які мають зробити надання такого дозволу більш усвідомленим.

Коли зміни з'являться у macOS?

Apple поки не повідомила точну дату запуску нових обмежень. Також компанія ще не оновила інтерфейс налаштувань Full Disk Access.

Імовірно, відповідні зміни з'являться в одному з майбутніх оновлень macOS. Водночас наразі немає ознак того, що вони вже присутні в бета-версіях macOS 27.2.

Перші дві бета-версії macOS 27.2 вийшли ще до оголошення Apple від 2 жовтня, тому компанія теоретично може додати нові налаштування в наступних тестових збірках або вже у фінальному релізі.

Імовірним фактором, який підштовхнув Apple до перегляду системи дозволів, стала дискусія навколо ШІ-агента Meta Muse. Раніше з'являлися повідомлення про випадок, коли Muse отримав доступ до приватних повідомлень користувача. Представник Meta Енді Стоун після цього заявив, що Full Disk Access і конектор Messages є повністю добровільними для кожного користувача.

Водночас сама ситуація продемонструвала проблему надто широких дозволів. Якщо користувач надає ШІ-агенту доступ до великої кількості даних, агент отримує значно більше можливостей для роботи з приватною інформацією.

Тому Apple, схоже, хоче перейти до більш деталізованої системи дозволів, у якій користувач матиме більше контролю над тим, які саме дані може використовувати програма.

Для власників Mac це означає, що в майбутньому надання Full Disk Access може стати менш зручним, але водночас більш безпечним. Особливо важливо це на тлі швидкого поширення ШІ-агентів, які здатні самостійно виконувати складні завдання та працювати одразу з кількома джерелами інформації.