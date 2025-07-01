Apple звинуватила колишнього співробітника у крадіжці секретів Vision Pro

Apple подала судовий позов проти свого колишнього інженера, звинувативши його у викраденні конфіденційної інформації, пов'язаної з розробкою гарнітури Vision Pro. Його підозрюють у передачі корпоративної таємниці до компанії Snap, відомої за додатком Snapchat.

Що відомо

Apple звернулася до суду штату Каліфорнія з позовом проти Ді Лю, який понад сім років працював у компанії, обіймаючи посаду старшого інженера з проєктування продуктів. У компанії підозрюють, що Лю наприкінці своєї роботи завантажив до особистого хмарного сховища тисячі внутрішніх файлів, що містили дані з розробки, тестування та стратегії постачань Vision Pro, а також інформацію про ще нерозкриті функції пристрою, повідомляє 24 Канал з посиланням на MacRumors.

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За версією Apple, офіційно Лю повідомив про звільнення, посилаючись на бажання зайнятися здоров’ям і родиною. Однак позов стверджує, що на той момент він уже прийняв пропозицію щодо роботи від Snap Inc. Приховуючи це, він уник негайного відключення від внутрішніх систем.

Важливо зазначити, що Snap збирається стати конкурентом Apple у сфері доповненої реальності, розробляючи власні окуляри Spectacles. Тому паніка в Купертіно цілком зрозуміла. Компанія поступово рухається від великої гарнітури до мініатюрних окулярів, і хотіла б зберегти власні унікальні технології в таємниці.

Провівши експертизу робочого пристрою Лю, Apple виявила, що він вручну вибрав і перейменував низку папок, а після цього завантажив їх у хмару. Також компанія заявляє, що Лю видалив частину файлів, щоб приховати обсяг перенесених даних.

Snap у справі не фігурує як відповідач. Ба більше, сама компанія каже, що нова робота Лю взагалі не пов'язана з отриманими ним файлами. Але Apple не згодна: адвокати заявляють, що існує значний збіг між матеріалами, які зберігав Лю, та характером його нової ролі в Snap Inc.

Apple вимагає через суд повернення всіх матеріалів, дозволу на перевірку пристроїв і облікових записів Лю, а також компенсації за порушення контракту та розголошення комерційної таємниці.