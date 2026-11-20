На території некрополя Тель-Ком-Абу-Біло єгипетські археологи знайшли сотні нерозграбованих кам'яних саркофагів, золоті прикраси та фігурки богинь. Знахідка проливає світло на поховальні практики понад 2200-річної давнини, тобто часів Птолемеїв.

Що знайшли на старовинному цвинтарі?

Про відкриття 18 листопада оголосило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту, пише Arkeonews. Розкопки провели єгипетські археологи з Вищої ради з питань старожитностей. Серед знахідок є фігурки Ісіди-Афродіти, ушебті з написами (у поховальних обрядах – спеціальні фігурки, що зображують людей, як правило, зі схрещеними на грудях руками) та золоті предмети у формі язиків. Дослідники вважають, що цвинтар переважно використовували представники середнього класу.

У верхньому шарі розкопок виявили сотні кам'яних саркофагів. Частина з них без кришок, інші сильно пошкодили грабіжники та каменярі. Крім того, археологи натрапили на теракотові саркофаги, рештки дерев'яних трун і склепінчасті гробниці з сирцевої цегли. Деякі теракотові саркофаги мають людську форму, а на інших є зображення облич з перебільшеними рисами. Це може означати, що на одному цвинтарі співіснували різні поховальні традиції.



Сотні стародавніх кам'яних трун, виявлених у некрополі / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Рештки людей у саркофагах збереглися погано, проте дослідники виявили матеріали для муміфікації та сліди смоли. Також знайшли уламки картонажу й штукатурки, розфарбовані в жовтий, червоний, синій та золотий кольори. Картонаж – це матеріал, яким у Стародавньому Єгипті прикрашали мумії. Його робили з льону чи папірусу, поєднуючи їх із шарами, схожими на штукатурку.

Генеральний секретар Вищої ради з питань старожитностей Хішам ель-Лейті заявив, що таке скупчення саркофагів і поховань у відкритому дворі цвинтаря для цього місця безпрецедентне. Частина гробниць досі лежить під шарами піску та уламків.

Що таке Ісіда-Афродіта?

Одна з найцікавіших знахідок – три теракотові фігурки Ісіди-Афродіти. Це релігійні зображення, які поєднують риси Ісіди, традиційної єгипетської богині, й Афродіти, грецької богині кохання та краси. Також археологи знайшли уламок теракотової кришки із зображенням Ісіди-Афродіти, яка сидить на квітці лотоса й годує груддю свого сина Гарпократа. Він був грецьким відповідником дитячого образу єгипетського бога Гора.



Теракотова статуетка Ісіди-Афродіти, знайдена в некрополі / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Після того як Олександр Македонський завоював Єгипет у 332 році до нашої ери, греки й єгиптяни почали дедалі тісніше взаємодіяти. Образи Ісіди, пов'язаної з Афродітою, відображають релігійні та мистецькі традиції, що розвинулися в такому середовищі. Проте для яких саме обрядів використовували фігурки на цьому цвинтарі, поки не з'ясували. Це потребує подальших досліджень.

Які прикраси поклали до гробниць?

У гробницях лежали сережка, золотий кулон намиста, золоті пластини та золоті шматочки у формі язиків. У Стародавньому Єгипті золоті язики клали до рота деяких мумій, бо вірили, що померлі зможуть говорити в загробному житті.

Ще одна важлива група знахідок – ушебті, фігурки з фаянсу, тобто глазурованого матеріалу. На деяких є ієрогліфічні написи. Єгиптяни вважали, що ці маленькі постаті слугують помічниками, які виконують за померлого його обов'язки в потойбіччі.

Окрім того, на цвинтарі знайшли амулети-скарабеї зі сланцю та лазуриту, захисні очі Уаджет, столи для жертвоприношень, невеликих сфінксів й уламки статуй сокола Гора. Незвичайна деталь цього місця – поховання двох соколів.



Золота прикраса, можливо, сережка, знайдена в некрополі / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Де розташований Тель-Ком-Абу-Біло?

Некрополь лежить на території стародавнього міста Теренутіс на заході дельти Нілу. Місто було важливим через близькість до Ваді-ель-Натрун, де видобували сіль для муміфікації. Раніше дослідження в цьому районі показали, що тут стояв храм Хатор, відомої також як богиня бірюзи. Нині роботи Французького інституту східної археології додатково документують довгу історію поселення та великий цвинтар Теренутіса.



Фігурки ушебті, знайдені в некрополі / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Нові поховання дають додаткові дані про те, як давні традиції зберігалися в добу Птолемеїв і раннього Риму. За попередніми оцінками, тут ховали не лише еліту. Археологи й надалі вивчають датування поховань, їхній устрій та зв'язки між артефактами. Це допоможе зрозуміти, як жителі Теренутіса прощалися з померлими та що вважали потрібним для загробного життя.