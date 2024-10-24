У тропічних лісах Амазонії знайшли загублене місто

Археологи почали розкопувати загублене місто в тропічних лісах бразильської Амазонії. Для його пошуку й дослідження використали найсучасніші технології, але вчені кажуть, що, порівняно з іншими схожими випадками, це покинуте поселення дуже молоде.

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Як повідомляє бразильський новинний сайт Metropoles, місту всього 250 років, тож воно не належить стародавнім цивілізаціям, а є португальським колоніальним поселенням. Учені вже представили першу з трьох частин своєї дослідницької програми під назвою "Amazônia Revelada".

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Розташована в сучасному бразильському штаті Рондонія, стара колонія, як кажуть, ненадовго з'явилася на деяких картах, перш ніж зникла сотні років тому. Це відкриття частково стало можливим завдяки попередньому археологічному відкриттю так званих "Серра-да-Муралья" або "Стінних гір", які пов'язані з дорогою, що пролягала неподалік.

За допомогою місцевих корінних жителів археолог Університету Сан-Паулу Едуардо Невес і його команда змогли нанести на карту те, що, на їхню думку, мало би бути рештками поселення. Далі археологи співпрацювали з Національним інститутом космічних досліджень Бразилії, щоб використати його технологію дистанційного зондування (LiDAR) для кращого огляду місця без необхідності фізичного переміщення і загрози пошкодження старих конструкцій.

Це місце було покинуте, його зайняв ліс, а кам'яні блоки були вивезені. За допомогою наших карт ми змогли визначити розташування вулиць цього міста,

– каже Невіс.

Хоча в Амазонії, заселеній десятки тисяч років, було знайдено безліч дуже давніх артефактів і міст, відкриття такого роду європеїзованої кам'яної кладки викликало особливий інтерес у команди археологів. Ці споруди вказують на більш пізній і темний період історії Бразилії: колонізацію земель португальцями, які модернізували трансатлантичну работоргівлю й домінували в ній понад століття.

Вчені, які не надали жодних фотографій ні самого міста, ні навіть сканування його території, хочуть "почати реєструвати ці археологічні об'єкти, що перебувають під загрозою зникнення, щоб їх можна було захистити як пам'ятки національної спадщини". Невес наполягав на залученні до процесу корінного населення, щоб краще розуміти контекст цього відкриття і потребу в захисту для цих історичних місць, які розташовані поблизу інших природоохоронних територій.