Археологи знайшли стародавню таємну кімнату для зберігання і вживання наркотиків

У Перу археологи виявили приховану кімнату, де понад 2500 років тому проводили ритуали з вживанням психоактивних речовин. Знахідка свідчить про складні релігійні практики й соціальну ієрархію задовго до появи імперії інків.

Таємну кімнату знову відчинено

У горах північного Перу археологи виявили давню кімнату, яка слугувала місцем для ритуального вживання наркотичних речовин. У ході розкопок у Чавін-де-Уантар – важливому релігійному центрі доколумбової епохи – дослідники знайшли 23 артефакти, створені з кісток і мушель. Вони мали форму трубок і ложок, які, ймовірно, використовувалися для вдихання психоактивних сумішей через ніс, повідомляє 24 Канал з посиланням на PNAS.

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Знахідки, які зберігалися в запечатаній з V століття до нашої ери кімнаті, містили хімічні залишки нікотину та диметилтриптаміну (ДМТ) – потужного галюциногена, що є природним компонентом аяхуаски. Додатковий аналіз показав, що артефакти містили залишки дикого тютюну Nicotiana та компонентів вільхи Anadenanthera colubrina, з яких готували психоделічний нюхальний порошок.

Трубки, за словами археолога Даніеля Контрераса з Університету Флориди, нагадують згорнуті купюри, які іноді показують у фільмах, де персонажі вживають наркотики. Його команда дійшла висновку, що ці предмети використовувалися для інгаляцій – вдихання порошкових речовин через ніс.



Люльки для тютюну, вирізані з порожнистих кісток, знайдені на археологічній ділянці Чавін у Перу / Фото Daniel Contreras

Особливо показово, що кістяні трубки – ймовірно, виготовлені з крил сапсана – було знайдено в місцях, до яких мали доступ лише обрані. Це вказує на контрольоване вживання наркотиків елітою, а також на значну роль психоактивних речовин у релігійних і соціальних практиках.

Комплекс Чавін функціонував між 1200 і 400 роками до нашої ери як осередок ритуальної активності. Його споруди з часом перетворювались у галереї, де проводилися церемонії. Оскільки ці кімнати були тісними, археологи припускають, що ритуали, пов’язані з наркотиками, слугували інструментом соціальної ієрархії – вони підкреслювали відмінність між елітою та простим населенням.



Зображення Чавіну в період його розквіту, включаючи кілька монументальних будівель навколо великої площі / Фото Daniel Contreras

Контрерас зазначає, що складні церемонії, які використовували психоактивні речовини, могли бути способом легітимізації нерівності – створюючи враження вищої мети або духовного призначення обраної групи. Дослідники також вважають, що практика ритуального вживання наркотиків могла вплинути на перехід від відносно рівноправних спільнот до складних ієрархічних структур імперій Тіуанако, Варі та інків.



Вид на археологічну пам'ятку Чавін у Перу / Фото Daniel Contreras



Лама стоїть перед археологічною пам'яткою Чавін у Перу / Фото Daniel Contreras

Автори дослідження підкреслюють, що ці відкриття лише відкривають двері до глибшого розуміння ролі психоактивних речовин у становленні стародавніх андійських суспільств, але роботи в цьому напрямі ще дуже багато.