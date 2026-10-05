На дні озера знайшли руїни середньовічного міста, що лежало вздовж Шовкового шляху

На дні найбільшого озера Киргизстану науковці виявили рештки затонулого поселення. Стародавнє місто стояло на Великому шовковому шляху й занурилося під воду близько 800 років тому внаслідок масштабного катаклізму.

Підводна експедиція та перші знахідки

Дослідницька група з близько 20 фахівців здійснює занурення в холодні води озера Іссик-Куль, аби встановити точні межі та розгадати історію поселення. Завдяки роботі водолазів та археологів на поверхню вже підняли фрагменти кераміки та кістки тварин, які допоможуть точніше датувати знайдені об'єкти й відтворити раціон давніх жителів, пише Phys.org.

Археологи припускають, що місто займало площу до 5 квадратних кілометрів і перебувало під контролем тюркської династії Караханідів у 9 – 13 століттях. На дні озера фахівці виявили сліди двох цвинтарів, які давні жителі збудували під час ранньої ісламізації регіону, а також залишки громадської будівлі з декором, яка могла бути мечеттю, лазнею чи релігійною школою.

Кераміка дозволить точніше визначити період, а також зрозуміти, де та яким методом її виготовили. Серед добре збережених побутових речей виявили дитячий нічний горщик "тувак". Усі знайдені артефакти науковці ретельно консервують і реєструють.

Керівник експедиції пояснив, що такі предмети побуту досі використовують у Центральній Азії та на Кавказі, що свідчить про тяглість традицій. Він каже, що попри розташування у самому осередку Центральної Азії, це "насправді біла пляма в історії".

Чому місто опинилося під водою

Науковці порівнюють масштаб знахідки із давньоримськими Помпеями, адже стихія миттєво знищила високорозвинену культуру. Причини затоплення поселення досі викликають наукові суперечки. Дослідники висувають версії про зсув ґрунту або створення природної тектонічної греблі після потужного землетрусу. Найбільш імовірним чинником занурення міста під воду називають сейсмічну катастрофу.

Попри невисоку прозорість води, команда дослідників продовжує системно вивчати акваторію Іссик-Куля, аби повністю відновити втрачену сторінку історії Євразії.