Компанія Aspark показала найшвидший у світі електромобіль

Японська автомобілебудівна та інжинірингова компанія Aspark модернізувала свій надшвидкий і наддорогий гіперкар OWL. Нову версію вже вивели на трек, де вона розвинула максимальну швидкість у майже 439 кілометрів на годину.

Що відомо про Aspark та її перший автомобіль

Aspark – це компанія, що займається розробкою та дизайном транспортних засобів, заснована в Осаці, Японія, майже 20 років тому. За час свого існування вона зосередила увагу на одному конкретному гіперкарі – OWL. Через тринадцять років після заснування Aspark привернула до себе увагу, коли випустила перший прототип на трек, щоб спробувати побити час розгону від 0 до 100 кілометрів на годину, встановлений раніше Tesla Roadster другого покоління. Її автомобіль переміг за 1,9 секунди.

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Поки ми все ще чекаємо на появу серійного Tesla Roadster, на ринку з'явився ексклюзивний гіперкар OWL. Він утримував титул найдорожчого електромобіля у світі (2,9 мільйона євро) протягом декількох років — принаймні до того, як минулого літа Automobili Pininfarina дебютувала зі своїм електромобілем Barchetta EV за 4,4 мільйона євро.

З моменту початку обмеженого виробництва в Італії оригінальний Aspark OWL може розвивати загальну потужність у 1 980 кінських сил і має 400-кілометровий запасу ходу. Ми вже бачили, як гіперкар подорожує Європою, добирається до Японії, а в березні цього року розпочалися його продажі в США.

Ця версія електромобіля лишається однією з найшвидших у світі, розганяючись до 413 кілометрів на годину. Як результат, OWL вже отримав два рекорди Гіннеса у Великій Британії.

Новий Aspark OWL SP600

Тепер компанія Aspark поділилася відеозаписом нової версії під назвою OWL SP600, яку назвали найшвидшим електромобілем у світі після нещодавнього досягнення максимальної швидкості 438,7 кілометра на годину.



Aspark OWL SP600 / Фото Aspark

Щоб довести, що його новий електричний гіперкар з "совиним оком" насправді є найшвидшим електромобілем у світі, Aspark задокументував заїзд на треку разом з командою свого партнера з розробки та інжинірингу Manifattura Automobili Torino (MAT), який побудував замовлений автомобіль в Італії.

Японська компанія описує OWL SP600 як "еволюцію оригінальної моделі Aspark OWL", укомплектовану виготовленими на замовлення шинами Potenza Race від Bridgestone. Напередодні спроби встановлення рекорду компанія Aspark заявила, що провела спеціальну кампанію перевірки OWL SP600 в аеродинамічній трубі та кількаденні випробування на треку з професійним водієм та переможцем 24 годин Нюрбургрингу Марком Бассенгом.

8 червня 2024 року Aspark OWL SP600 розвинув максимальну швидкість на автомобільних випробуваннях у Папенбурзі, Німеччина. Це було підтверджено за допомогою Racelogic V-Box, високоточного вимірювального пристрою на основі GPS.

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Напередодні цієї самої спроби, яка сертифікувала електромобіль як найшвидший у світі, Aspark стверджує, що OWL постійно розвивав максимальну швидкість 420,8 км/год, потім 430 км/год. А вже у фіналі результат сягнув 438,7 км/год.