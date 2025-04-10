Учені з'ясували форму і походження астероїда, який міг врізатися в Землю у 2032 році

Астероїд 2024 YR4, який змусив людство нервувати на початку цього року, насправді не зіткнеться із Землею, однак лишається шанс, що він може влучити в Місяць у 2032 році. Астрономи детально дослідили його форму, походження та склад. Отримані дані неабияк здивували наукову спільноту.

Який він

Коли наприкінці грудня астрономи вперше зафіксували астероїд 2024 YR4, початкові розрахунки показали, що він перебуває на потенційно небезпечній траєкторії та може становити загрозу для Землі у 2032 році. Це викликало серйозне занепокоєння: об'єкт одразу охрестили "астероїдом-вбивцею міст", оскільки у разі удару масштаб руйнувань був би десь у межах міста. На щастя, подальші спостереження дозволили точніше визначити орбіту астероїда. Ймовірність зіткнення з Землею різко впала – з пікових 3,1% у лютому 2025 року до майже нульових 0,00078%. Водночас зберігається невеликий шанс (близько 3,8%), що астероїд таки може врізатися в Місяць. Це зіткнення, якщо воно відбудеться, не матиме серйозного впливу на Землю, проте стане унікальною можливістю для наукових досліджень, повідомляє 24 Канал з посиланням на NOIRLab.

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Щоб краще зрозуміти об'єкт, астрономи з Eureka Scientific і кількох інших наукових установ провели серію докладних спостережень за допомогою телескопів. Використовуючи аналіз світлових кривих і дані в інфрачервоному діапазоні, вони з’ясували як походження, так і фізичні характеристики 2024 YR4.

Виявилося, що цей астероїд має несподівано сплющену форму – він більше схожий на хокейну шайбу, ніж на типову "картоплину", якою зазвичай бувають подібні об’єкти. Його діаметр оцінюється в межах від 30 до 67 метрів. Така форма вказує на незвичні процеси формування і має важливе значення для оцінки його структурної цілісності – тобто, наскільки він міцний і як поводитиметься під час можливого падіння в атмосферу чи спроби відхилити його траєкторію.



Модель форми 2024 YR4 складена на основі фотометрії / Фото Брайс Т. Болін

Аналіз відбиваючої здатності показав, що 2024 YR4, найімовірніше, належить до астероїдів S-типу – щільних кам’янистих тіл, багатих на силікати. Це відрізняє його від більш пухких вуглецевих астероїдів, які мають структуру "купи уламків" і можуть по-іншому реагувати на вплив ззовні.

Ще одна незвичайна характеристика – швидкість обертання. Астероїд здійснює один оберт навколо своєї осі приблизно кожні 20 хвилин, причому в ретроградному напрямку. Така швидка ротація також має значення для моделей зіткнення та методів потенційного відхилення.

Щодо походження, то тут вчені також були здивовані. Камінь летить до нас із центральної частини головного поясу астероїдів, що між орбітами Марса і Юпітера. Саме гравітаційний вплив Юпітера, який зазвичай захищає внутрішню Сонячну систему, ймовірно, підштовхнув його до орбіти, наближеної до Землі.

Що це нам дає

Дослідники підкреслюють, що розуміння форми, складу та траєкторії подібних об'єктів – критично важливе для планетарної оборони. Дані про 2024 YR4 не лише допоможуть у розробці потенційних стратегій відхилення астероїда з його курсу, а й удосконалять методи спостереження за небесними тілами, які можуть з’явитися раптово в майбутньому.

Науковці також зазначають, що ймовірне зіткнення з Місяцем може стати унікальним експериментом: якщо воно відбудеться, це дозволить уперше безпосередньо оцінити зв’язок між розміром астероїда і кратером, який він утворить. Така інформація вкрай важлива для розуміння ударних процесів у Сонячній системі.