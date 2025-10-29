Загадковий вогняний слід у небі: чому NASA видалило дані про астероїд і що це було насправді

У понеділок, 27 жовтня, над Москвою спостерігали яскравий об'єкт, що залишив вогняний слід у небі. Спочатку його вважали астероїдом, дані про який NASA пізніше видалило. Тепер експерти схиляються до версії, що це був неконтрольований китайський супутник.

Увечері 27 жовтня 2025 року жителі Москви та області стали свідками двох вражаючих явищ – атаки українських дронів та яскравого загадкового об'єкта, який рухався зі сходу на захід зі швидкістю від 14 до 30 км/с, інформує 24 Канал. Болід не просто світився, а помітно руйнувався в польоті, ефектно втрачаючи частини. Спершу його було внесено в базу даних астероїдів NASA під номером 2025 US6, але потім відомство закрило ці дані, повідомляє EADaily.

Дивіться також Свідок давніх епох: як побачити комету Леммон, що повернулася до нас вперше за тисячоліття

2025 US6 за день до події, 26 жовтня, виявила система спостереження Catalina Sky Survey. NASA класифікувало його як невеликий астероїд діаметром близько двох метрів, який мав наблизитися до Землі на 150 тисяч кілометрів 28 жовтня. Такі об'єкти завжди викликають інтерес, оскільки є потенційно небезпечними.

Ситуація стала ще більш загадковою, коли невдовзі після інциденту над Москвою, NASA видалило всю інформацію про 2025 US6 зі своєї публічної бази даних про зближення з Землею (CNEOS). Це спровокувало хвилю спекуляцій у ЗМІ, а саме агентство та його Лабораторія реактивного руху (JPL) не надали коментарів, імовірно, через триваючий "шатдаун" урядових установ у США.

Проте пояснення знайшлося в базі Центру малих планет (MPC), яка пов'язана з NASA. Там зазначено, що об'єкт 2025 US6 перекваліфікували на космічне сміття, після чого його видалили з каталогів астероїдів.

Фахівці MPC тепер припускають, що болідом, який згорів над Москвою, з високою ймовірністю був китайський супутник DRO-B.

Що відомо про китайський супутник DRO-B?

Супутник запустили у 2024 році для створення навігаційної мережі біля Місяця, але місія одразу стала невдалою, як зазначається на порталі Xinhua.

Навесні 2025 року апарат став некерованим. У березні його перевели на ретроградну орбіту навколо Землі з періодом 128 днів, розповідає китайська інформаційна агенція.

Чому експерти вважають, що це саме китайський супутник?

Напрямок польоту та характер фрагментації об'єкта над Москвою є типовими для штучних тіл. А зеленуватий відтінок світіння, за словами фахівців, може пояснюватися наявністю нікелю в конструкції супутника.

Важливо зазначити, що станом на зараз всі заяви мають попередній характер і, ймовірно, будуть уточнюватися.