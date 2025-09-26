Компанія ASUS Republic of Gamers (ROG) оголосила про старт передзамовлень в Україні на нове покоління портативних ігрових консолей – ROG Xbox Ally та ROG Xbox Ally X. Пристрої, створені спільно з Xbox обіцяють потужність ПК-геймінгу та зручність консольного інтерфейсу. Новинки надійдуть у продаж у середині жовтня 2025 року.

Корпус пристроїв отримав ергономіку, що повторює форму геймпада Xbox, а текстурні елементи на опорах для долонь покращують хват. Старша модель, ROG Xbox Ally X, додатково оснащена імпульсними тригерами для кращих тактильних відчуттів у сумісних іграх, розповідає 24 Канал з посиланням на ASUS.

Дивіться також Одна гарнітура для всіх консолей: ексклюзивний огляд Astro A20 X

Чим цікаві портативки від ASUS?

Обидві консолі працюють на базі Windows 11, але отримали нове програмне забезпечення, що одразу після ввімкнення запускає повноекранний режим Xbox. Цей інтерфейс оптимізований для керування джойстиком і кнопками, але зберігає гнучкість ПК, дозволяючи встановлювати ігри та моди з різних джерел.



ASUS ROG Xbox Ally / Рендер ASUS

Продуктивність забезпечують процесори AMD.

ROG Xbox Ally оснащена енергоефективним чипом AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ оперативної пам’яті, SSD на 512 ГБ та акумулятором на 60 Вт·год.

оснащена енергоефективним чипом AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ оперативної пам’яті, SSD на 512 ГБ та акумулятором на 60 Вт·год. ROG Xbox Ally X працює на флагманському процесорі AMD Ryzen AI Z2 Extreme, який має нейропроцесор (NPU) для роботи зі штучним інтелектом. Ця версія отримала 24 ГБ оперативної пам’яті та SSD об’ємом 1 ТБ.

Обидві консолі підтримують технології AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) та AMD Fluid Motion Frames (AFMF) для підвищення частоти кадрів у іграх.

ASUS ROG Xbox Ally та ROG Xbox Ally X мають однаковий дизайн, але різне залізо всередині / Рендери ASUS

Скільки коштують консолі в Україні?

Попереднє замовлення вже відкрито в офіційному магазині ASUS, а також у мережах техніки. Вартість ROG Xbox Ally становить 30000 гривень, а ROG Xbox Ally X – 43000 гривень.

Технічні характеристики ASUS ROG Xbox Ally та ROG Xbox Ally X

ASUS ROG Xbox Ally X ROG Xbox Ally Операційна система Windows 11 Home Керування та ергономіка Кнопки ABXY, D-pad, імпульсні тригери (правий і лівий), бампери (правий і лівий), кнопка Xbox, кнопка View, кнопка меню, кнопка Command Center, кнопка бібліотеки, 2 програмовані задні кнопки, 2 повнорозмірні аналогові стики, HD Haptic, 6-осьовий IMU Процесор AMD Ryzen AI Z2 Extreme AMD Ryzen Z2 A Дисплей 7" Full HD (1080p), IPS, 500 кд/м2, 16:9, частота оновлення 120 Гц, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Vitus + Corning DXC Anti-reflection Оперативна пам'ять 24 ГБ, LPDDR5X-8000 16 ГБ, LPDDR5X-6400 Накопичувачі 1 ТБ, SSD M.2 2280 для легкого апгрейду 512 ГБ, SSD M.2 2280 для легкого апгрейду Мережа та зв'язок Wi-Fi 6E (2x2) + Bluetooth 5.4 Порти USB4 з підтримкою DisplayPort 2.1 / Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 USB 3.2 Gen 2 Type-C з підтримкою DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0 Картридер UHS-II microSD (підтримка SD, SDXC і SDHC; UHS-I з режимом DDR200) 1 x комбінований аудіороз’єм 3,5 мм 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4 та Power Delivery 3.0 Картридер формату microSD UHS-II (підтримка SD, SDXC та SDHC) 1 x комбінований аудіороз’єм 3,5 мм Акумулятор 80 Вт·год 60 Вт·год Розміри 290,8 x 121,5 x 50,7 мм Маса 715 г 670 г Комплектація ROG Xbox Ally, зарядний пристрій 65 Вт, підставка



ASUS ROG Xbox Ally X / Рендер ASUS