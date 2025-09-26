Компания ASUS Republic of Gamers (ROG) объявила о старте предзаказов в Украине на новое поколение портативных игровых консолей ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Устройства, созданные совместно с Xbox обещают мощность ПК-гейминга и удобство консольного интерфейса. Новинки поступят в продажу в середине октября 2025 года.

Корпус устройств получил эргономику, повторяющую форму геймпада Xbox, а текстурные элементы на опорах для ладоней улучшают хват. Старшая модель, ROG Xbox Ally X, дополнительно оснащена импульсными триггерами для лучших тактильных ощущений в совместимых играх, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ASUS.

Чем интересны портативки от ASUS?

Обе консоли работают на базе Windows 11, но получили новое программное обеспечение, что сразу после включения запускает полноэкранный режим Xbox. Этот интерфейс оптимизирован для управления джойстиком и кнопками, но сохраняет гибкость ПК, позволяя устанавливать игры и моды из разных источников.



ASUS ROG Xbox Ally / Рендер ASUS

Производительность обеспечивают процессоры AMD.

оснащена энергоэффективным чипом AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ и аккумулятором на 60 Вт-ч. ROG Xbox Ally X работает на флагманском процессоре AMD Ryzen AI Z2 Extreme, который имеет нейропроцессор (NPU) для работы с искусственным интеллектом. Эта версия получила 24 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 1 ТБ.

Обе консоли поддерживают технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) и AMD Fluid Motion Frames (AFMF) для повышения частоты кадров в играх.

ASUS ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X имеют одинаковый дизайн, но разное железо внутри / Рендеры ASUS

Сколько стоят консоли в Украине?

Предварительный заказ уже открыт в официальном магазине ASUS, а также в сетях техники. Стоимость ROG Xbox Ally составляет 30000 гривен, а ROG Xbox Ally X – 43000 гривен.

Технические характеристики ASUS ROG Xbox ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X

ASUS ROG Xbox Ally X ROG Xbox Ally Операционная система Windows 11 Home Управление и эргономика Кнопки ABXY, D-pad, импульсные триггеры (правый и левый), бамперы (правый и левый), кнопка Xbox, кнопка View, кнопка меню, кнопка Command Center, кнопка библиотеки, 2 программируемые задние кнопки, 2 полноразмерные аналоговые стики, HD Haptic, 6-осевой IMU Процессор AMD Ryzen AI Z2 Extreme AMD Ryzen Z2 A Дисплей 7" Full HD (1080p), IPS, 500 кд/м2, 16:9, частота обновления 120 Гц, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Vitus + Corning DXC Anti-reflection Оперативная память 24 ГБ, LPDDR5X-8000 16 ГБ, LPDDR5X-6400 Накопители 1 ТБ, SSD M.2 2280 для легкого апгрейда 512 ГБ, SSD M.2 2280 для легкого апгрейда Сеть и связь Wi-Fi 6E (2x2) + Bluetooth 5.4 Порты USB4 с поддержкой DisplayPort 2.1 / Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0 Картридер UHS-II microSD (поддержка SD, SDXC и SDHC; UHS-I с режимом DDR200) 1 x комбинированный аудиоразъем 3,5 мм 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0 Картридер формата microSD UHS-II (поддержка SD, SDXC и SDHC) 1 x комбинированный аудиоразъем 3,5 мм Аккумулятор 80 Вт-ч 60 Вт-ч Размеры 290,8 x 121,5 x 50,7 мм Масса 715 г 670 г Комплектация ROG Xbox Ally, зарядное устройство 65 Вт, подставка подставка



ASUS ROG Xbox Ally X / Рендер ASUS