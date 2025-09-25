24 Канал посетил закрытую презентацию новых гаджетов Logitech G, увидел гарнитуру Astro A20 X, попользовались ею неделю и теперь мы готовы рассказать вам, стоит ли обратить внимание на эти наушники (если вы геймер), а кому лучше пройти мимо.
Смотрите также Как превратить старый ноутбук в самое полезное устройство в вашем доме
Какое главное преимущество Astro A20 X?
Новая Astro A20 X – это ответ на запрос игроков с несколькими консолями, которые годами искали единую гарнитуру для своих PlayStation, Xbox и ПК. Аналогичный гаджет действительно трудно найти на рынке – в свое время я искал подобное устройство.
Любой консольный геймер знает, насколько не просто подобрать беспроводную гарнитуру, да еще и такую, которая бы имела официальную поддержку обеих консолей и имела возможность быстро переключаться между девайсами без дополнительных настроек.
Logitech предложила элегантное и функциональное решение, которое выделяет A20 X на фоне конкурентов. Устройство официально поддерживает смартфоны, PC, Xbox Series S|X, PlayStation 5, и Nintendo Switch и позволяет быстро переключаться между девайсами благодаря поддержке Bluetooth и PlaySync (за это отвечает специальный передатчик).
Astro A20 X / Фото 24 Канал
Что за технология PlaySync и в чем ее преимущество?
Сердцем гарнитуры является ее USB-C передатчик с двумя портами и кнопкой PlaySync. Эта технология позволяет подключать гарнитуру одновременно к двум системам.
Адаптер для подключения гарнитуры Astro A20 X к консолям / Фото 24 Канал
Например, один порт можно использовать для PlayStation 5, а другой – для Xbox Series X, ПК или Nintendo Switch. Переключение между ними происходит мгновенно, достаточно лишь нажать кнопку на гарнитуре.
Кнопка PlaySync подключает гарнитуру к передатчику / Фото 24 Канал
Это избавляет от необходимости постоянно переподключать кабели или покупать отдельные передатчики, как это было раньше. Гарнитуру можно использовать даже для звонков.
Кроме беспроводного соединения LIGHTSPEED с радиусом действия до 30 метров, гарнитура поддерживает подключение через обычный Bluetooth 5.3, что делает ее по-настоящему универсальной.
Вот вы играете в любимую игру и в этот момент вам звонит важный контакт – вам достаточно нажать кнопку Bluetooth на левом наушнике, гарнитура соединится с телефоном и вы можете ответить на звонок, а потом так же быстро переключиться на консоль.
Насколько комфортной является Astro A20 X?
Внешне Astro A20 X сильно напоминает модель Logitech G522, отходя от традиционного для Astro массивного и несколько угловатого дизайна. Новая конструкция более округлая, изготовлена из легкого и гибкого пластика. Вес устройства составляет всего 290 граммов, что делает его почти неощутимым на голове.
Astro A20 X удобно сидит на голове / Фото 24 Канал
Стоит заметить, что мне крайне трудно долго находиться в наушниках во время затяжных игровых сессий. Со временем появляется ощущение некомфортного давления и даже боли. Astro A20 X внешне выглядят массивным, но как только вы возьмете их в руки, то поймете насколько они легкие.
Кроме того, они гибкие, а тканевые амбушюры наполненные пеной с эффектом памяти очень мягкие и хорошо пропускают воздух.
Дуга, которая соединяет драйверы, имеет дополнительное подвесное оголовье, что равномерно распределяет вес. Его можно отрегулировать – с каждой стороны оно имеет два специальных крепления, которые можно перецепить по высоте.
Здесь отмечу, что сам процесс изменения длины оголовья может быть довольно непростым, поскольку оно туго крепится к дуге на специальный фиксатор. Дам совет – лучше держать оголовье за резиновое основание возле крепления, во избежание вероятного повреждения.
Пластиковые крепления оголовья / Фото 24 Канал
Хотя чаши наушников не поворачиваются, что может создать неудобства для людей с большими ушами, в целом посадка удобна даже для тех, кто носит очки. Благодаря гибкости дуги драйверы можно отвести от головы на большое расстояние без страха, что что-то сломается.
Какое качество звука предлагает гарнитура Astro A20 X?
А теперь стоит поговорить о самом главном – звук. За воспроизведение отвечают 40-миллиметровые драйверы. Они создают сбалансированную звуковую картину с небольшим акцентом на низких частотах, что добавляет взрывам и выстрелам в играх вроде Call of Duty или Battlefield дополнительной мощности, но не заглушает диалоги или музыку.
Однако, высокие частоты могут казаться несколько резкими, а сибилянты (шипящие звуки) – пронзительными.
Для настройки звука предусмотрено три встроенных профиля эквалайзера:
- Astro: усиливает басы для более эффектного игрового опыта.
- Pro: делает акцент на вокале и диалогах.
- Studio: предлагает более нейтральное и сбалансированное звучание: предлагает более нейтральное и сбалансированное звучание.
На ПК и Xbox гарнитура поддерживает технологии виртуального объемного звука, например Dolby Atmos и Windows Sonic, что значительно улучшает позиционирование источников звука в пространстве и позволяет легче определять местонахождение противников. На PlayStation 5 есть поддержка 3D звука.
Среди недостатков стоит отметить невысокий максимальный уровень громкости и слабую звукоизоляцию – вы будете слышать окружающие шумы (это, очевидно, плата за мягкость "дышащих" амбушюр).
Микрофон и программное обеспечение
Гарнитура оснащена съемным микрофоном с функцией с частотой дискретизации 48 кГц, обеспечивая чистое звучание даже на фоне внешних шумов.
Дуга микрофона гибкая и его можно сместить ближе ко рту, отстранить, или же полностью снять, поскольку он подключается к наушникам благодаря 3,5 миллиметровому разъему.
Микрофон можно снять, если он вам не нужен / Фото 24 Канал
Улучшить качество можно с помощью программного обеспечения Logitech G Hub, которое предлагает набор эффектов Blue VO!. Также через G Hub и мобильное приложение Logitech G можно загружать профили эквалайзера, созданные сообществом для модели G522, и настраивать RGB-подсветку.
В приложении можно настроить эквалайзер, микрофон и иллюминацию по пресету, или по собственному вкусу / Фото 24 Канал
Важно! На момент тестирования наушников подключить их к приложению не удалось. Хотя оно уже имеет поддержку гарнитуры, но не тестирование на нескольких устройствах показало, что программа просто не может найти устройство. Однако программа для PC прекрасно "видит" наушники и позволяет все настроить.
Как долго наушники работают без батареи?
Astro A20 X демонстрирует хорошие показатели автономности. С включенной RGB-подсветкой гарнитура работает до 40 часов, а вот без нее (а вы, скорее всего, захотите ее выключить) – до 90 часов. Это значительно больше, чем у некоторых конкурентов, хотя и уступает рекордам рынка.
На практике за неделю с выключенной иллюминацией наушники потеряли лишь 10% заряда.
Для экономии заряда предусмотрена функция автоматического выключения через 10 минут бездействия, а заряжается устройство через современный порт USB-C.
Кому эти наушники точно не нужны?
Несмотря на свою инновационность и универсальность, Astro A20 X не является идеальным выбором для абсолютно каждого геймера. Существуют несколько сценариев, при которых стоит обратить внимание на другие модели, представленные на рынке.
Игроки, которые используют только одну платформу. Главное преимущество и значительная часть стоимости Astro A20 X заключается в технологии PlaySync, что позволяет мгновенно переключаться между Xbox и PlayStation / ПК. Если вы играете исключительно на одной консоли и не планируете покупать другую, вы фактически переплачиваете за функцию, которой не будете пользоваться.
В таком случае рациональнее приобрести специализированную гарнитуру для вашей платформы, которая может предложить лучшие характеристики за ту же цену или аналогичные за меньшую.
Киберспортсмены и геймеры в шумном окружении. Гарнитура имеет довольно слабую пассивную звукоизоляцию. Тканевые амбушюры хорошо пропускают воздух, но так же хорошо пропускают и внешние звуки. Если вы часто играете на турнирах, в общежитии или просто в комнате, где есть другие люди или источники шума (телевизор, разговоры), это может сильно отвлекать внимание.
Для максимальной концентрации лучше подойдут модели с лучшей изоляцией, например, с кожаными амбушюрами, или гарнитуры с активным шумоподавлением (ANC).
Аудиофилы и ценители качественной музыки. Хотя Astro A20 X обеспечивает хороший игровой звук с акцентом на басах, ее звуковой профиль не является идеальным для прослушивания музыки. Если вы ищете универсальное устройство и для игр, и для вдумчивого прослушивания любимых треков, возможно, стоит рассмотреть другие варианты с более сбалансированным и нейтральным звучанием.
Когда Astro A20 X будет доступной в Украине и какая цена?
Astro A20 X станет доступной для покупки в Украине уже в октябре. Гарнитура будет предлагаться в черном и белом цветах
Официальная цена составляет 180 долларов, а в Украине она обойдется в 8000 гривен.