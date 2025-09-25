24 Канал посетил закрытую презентацию новых гаджетов Logitech G, увидел гарнитуру Astro A20 X, попользовались ею неделю и теперь мы готовы рассказать вам, стоит ли обратить внимание на эти наушники (если вы геймер), а кому лучше пройти мимо.

Какое главное преимущество Astro A20 X?

Новая Astro A20 X – это ответ на запрос игроков с несколькими консолями, которые годами искали единую гарнитуру для своих PlayStation, Xbox и ПК. Аналогичный гаджет действительно трудно найти на рынке – в свое время я искал подобное устройство.

Любой консольный геймер знает, насколько не просто подобрать беспроводную гарнитуру, да еще и такую, которая бы имела официальную поддержку обеих консолей и имела возможность быстро переключаться между девайсами без дополнительных настроек.

Logitech предложила элегантное и функциональное решение, которое выделяет A20 X на фоне конкурентов. Устройство официально поддерживает смартфоны, PC, Xbox Series S|X, PlayStation 5, и Nintendo Switch и позволяет быстро переключаться между девайсами благодаря поддержке Bluetooth и PlaySync (за это отвечает специальный передатчик).



Astro A20 X / Фото 24 Канал

Что за технология PlaySync и в чем ее преимущество?

Сердцем гарнитуры является ее USB-C передатчик с двумя портами и кнопкой PlaySync. Эта технология позволяет подключать гарнитуру одновременно к двум системам.

Адаптер для подключения гарнитуры Astro A20 X к консолям / Фото 24 Канал

Например, один порт можно использовать для PlayStation 5, а другой – для Xbox Series X, ПК или Nintendo Switch. Переключение между ними происходит мгновенно, достаточно лишь нажать кнопку на гарнитуре.



Кнопка PlaySync подключает гарнитуру к передатчику / Фото 24 Канал

Это избавляет от необходимости постоянно переподключать кабели или покупать отдельные передатчики, как это было раньше. Гарнитуру можно использовать даже для звонков.

Кроме беспроводного соединения LIGHTSPEED с радиусом действия до 30 метров, гарнитура поддерживает подключение через обычный Bluetooth 5.3, что делает ее по-настоящему универсальной.

Вот вы играете в любимую игру и в этот момент вам звонит важный контакт – вам достаточно нажать кнопку Bluetooth на левом наушнике, гарнитура соединится с телефоном и вы можете ответить на звонок, а потом так же быстро переключиться на консоль.

Насколько комфортной является Astro A20 X?

Внешне Astro A20 X сильно напоминает модель Logitech G522, отходя от традиционного для Astro массивного и несколько угловатого дизайна. Новая конструкция более округлая, изготовлена из легкого и гибкого пластика. Вес устройства составляет всего 290 граммов, что делает его почти неощутимым на голове.

Astro A20 X удобно сидит на голове / Фото 24 Канал

Стоит заметить, что мне крайне трудно долго находиться в наушниках во время затяжных игровых сессий. Со временем появляется ощущение некомфортного давления и даже боли. Astro A20 X внешне выглядят массивным, но как только вы возьмете их в руки, то поймете насколько они легкие.

Кроме того, они гибкие, а тканевые амбушюры наполненные пеной с эффектом памяти очень мягкие и хорошо пропускают воздух.

Дуга, которая соединяет драйверы, имеет дополнительное подвесное оголовье, что равномерно распределяет вес. Его можно отрегулировать – с каждой стороны оно имеет два специальных крепления, которые можно перецепить по высоте.

Здесь отмечу, что сам процесс изменения длины оголовья может быть довольно непростым, поскольку оно туго крепится к дуге на специальный фиксатор. Дам совет – лучше держать оголовье за резиновое основание возле крепления, во избежание вероятного повреждения.



Пластиковые крепления оголовья / Фото 24 Канал

Хотя чаши наушников не поворачиваются, что может создать неудобства для людей с большими ушами, в целом посадка удобна даже для тех, кто носит очки. Благодаря гибкости дуги драйверы можно отвести от головы на большое расстояние без страха, что что-то сломается.

Какое качество звука предлагает гарнитура Astro A20 X?

А теперь стоит поговорить о самом главном – звук. За воспроизведение отвечают 40-миллиметровые драйверы. Они создают сбалансированную звуковую картину с небольшим акцентом на низких частотах, что добавляет взрывам и выстрелам в играх вроде Call of Duty или Battlefield дополнительной мощности, но не заглушает диалоги или музыку.

Однако, высокие частоты могут казаться несколько резкими, а сибилянты (шипящие звуки) – пронзительными.

Для настройки звука предусмотрено три встроенных профиля эквалайзера:

Astro : усиливает басы для более эффектного игрового опыта.

: усиливает басы для более эффектного игрового опыта. Pro : делает акцент на вокале и диалогах.

: делает акцент на вокале и диалогах. Studio: предлагает более нейтральное и сбалансированное звучание: предлагает более нейтральное и сбалансированное звучание.

На ПК и Xbox гарнитура поддерживает технологии виртуального объемного звука, например Dolby Atmos и Windows Sonic, что значительно улучшает позиционирование источников звука в пространстве и позволяет легче определять местонахождение противников. На PlayStation 5 есть поддержка 3D звука.

Среди недостатков стоит отметить невысокий максимальный уровень громкости и слабую звукоизоляцию – вы будете слышать окружающие шумы (это, очевидно, плата за мягкость "дышащих" амбушюр).

Микрофон и программное обеспечение

Гарнитура оснащена съемным микрофоном с функцией с частотой дискретизации 48 кГц, обеспечивая чистое звучание даже на фоне внешних шумов.

Дуга микрофона гибкая и его можно сместить ближе ко рту, отстранить, или же полностью снять, поскольку он подключается к наушникам благодаря 3,5 миллиметровому разъему.



Микрофон можно снять, если он вам не нужен / Фото 24 Канал

Улучшить качество можно с помощью программного обеспечения Logitech G Hub, которое предлагает набор эффектов Blue VO!. Также через G Hub и мобильное приложение Logitech G можно загружать профили эквалайзера, созданные сообществом для модели G522, и настраивать RGB-подсветку.

В приложении можно настроить эквалайзер, микрофон и иллюминацию по пресету, или по собственному вкусу / Фото 24 Канал

Важно! На момент тестирования наушников подключить их к приложению не удалось. Хотя оно уже имеет поддержку гарнитуры, но не тестирование на нескольких устройствах показало, что программа просто не может найти устройство. Однако программа для PC прекрасно "видит" наушники и позволяет все настроить.

Как долго наушники работают без батареи?

Astro A20 X демонстрирует хорошие показатели автономности. С включенной RGB-подсветкой гарнитура работает до 40 часов, а вот без нее (а вы, скорее всего, захотите ее выключить) – до 90 часов. Это значительно больше, чем у некоторых конкурентов, хотя и уступает рекордам рынка.

На практике за неделю с выключенной иллюминацией наушники потеряли лишь 10% заряда.

Для экономии заряда предусмотрена функция автоматического выключения через 10 минут бездействия, а заряжается устройство через современный порт USB-C.

Кому эти наушники точно не нужны?

Несмотря на свою инновационность и универсальность, Astro A20 X не является идеальным выбором для абсолютно каждого геймера. Существуют несколько сценариев, при которых стоит обратить внимание на другие модели, представленные на рынке.

Игроки, которые используют только одну платформу. Главное преимущество и значительная часть стоимости Astro A20 X заключается в технологии PlaySync, что позволяет мгновенно переключаться между Xbox и PlayStation / ПК. Если вы играете исключительно на одной консоли и не планируете покупать другую, вы фактически переплачиваете за функцию, которой не будете пользоваться.

В таком случае рациональнее приобрести специализированную гарнитуру для вашей платформы, которая может предложить лучшие характеристики за ту же цену или аналогичные за меньшую.

Киберспортсмены и геймеры в шумном окружении. Гарнитура имеет довольно слабую пассивную звукоизоляцию. Тканевые амбушюры хорошо пропускают воздух, но так же хорошо пропускают и внешние звуки. Если вы часто играете на турнирах, в общежитии или просто в комнате, где есть другие люди или источники шума (телевизор, разговоры), это может сильно отвлекать внимание.

Для максимальной концентрации лучше подойдут модели с лучшей изоляцией, например, с кожаными амбушюрами, или гарнитуры с активным шумоподавлением (ANC).

Аудиофилы и ценители качественной музыки. Хотя Astro A20 X обеспечивает хороший игровой звук с акцентом на басах, ее звуковой профиль не является идеальным для прослушивания музыки. Если вы ищете универсальное устройство и для игр, и для вдумчивого прослушивания любимых треков, возможно, стоит рассмотреть другие варианты с более сбалансированным и нейтральным звучанием.

Когда Astro A20 X будет доступной в Украине и какая цена?

Astro A20 X станет доступной для покупки в Украине уже в октябре. Гарнитура будет предлагаться в черном и белом цветах

Официальная цена составляет 180 долларов, а в Украине она обойдется в 8000 гривен.