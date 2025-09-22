Например, благодаря старому ноутбуку, вы можете организовать многофункциональный домашний сервер – централизованный узел для хранения файлов, трансляции медиа, блокировки рекламы и запуска различных сервисов в вашей домашней сети. 24 Канал подготовил короткие советы о том, как старую и забытую технику превратить в нечто полезное.

Зачем вам это вообще нужно?

Многие имеют дома старый ноутбук, который годами лежит без дела. Возможно, у него поврежден экран, не работает часть клавиш или устаревшие компоненты не позволяют комфортно им пользоваться.

Попытки починить такое устройство часто оказываются тщетными из-за отсутствия запчастей или их высокой стоимости. Именно в такой ситуации идея создания домашнего сервера становится единственным рациональным решением.

Домашний сервер – это, по сути, компьютер, который постоянно подключен к вашей домашней сети и предоставляет различные услуги другим устройствам. Он может служить централизованным хранилищем для всех ваших файлов, медиацентром, инструментом для блокировки рекламы или даже платформой для тестирования собственных проектов. Это позволяет не только найти полезное применение для устаревшей техники, но и получить новые возможности для автоматизации и управления данными.

Как создать собственное облачное хранилище?

Одно из главных преимуществ домашнего сервера – возможность создать собственное частное облако. Это особенно актуально для хранения личных фотографий и видео, накопленных за годы. Хотя сервисы вроде Google Photos или iCloud удобны, они не гарантируют полной конфиденциальности и ограничивают объем бесплатного хранилища.

Для организации собственного фотоархива прекрасно подходит сервис Immich. Это простое в использовании решение для резервного копирования, упорядочения и управления фотографиями и видео на собственном оборудовании. Главное преимущество – отсутствие ограничений на объем данных, кроме емкости вашего жесткого диска. Все медиафайлы сохраняются в оригинальном, несжатом формате.



Все, что вам нужно – выбрать специальную программу и настроить ее / Фото 24 Канал

Для централизованного хранения важных документов, программ, цифровых книг и других файлов можно настроить Nextcloud или Samba. Эти инструменты позволяют создать совместный доступ к файлам для всех членов семьи с любого устройства, что значительно упрощает обмен информацией.

Как настроить медиацентр и блокировку рекламы?

Домашний сервер легко превращается в полноценный развлекательный центр и одновременно помогает сделать пользование интернетом более комфортным.

Стриминг фильмов и музыки можно организовать с помощью бесплатного инструмента Jellyfin или его популярного аналога Plex. Эти программы помогут вам превратить сервер в персональный стриминговый сервис.

Вы сможете транслировать собственную коллекцию фильмов, сериалов и музыки на телевизоры, смартфоны и компьютеры в пределах домашней сети, как в настоящем онлайн-кинотеатре.

Блокировка рекламы в собственной домашней сети можно легко настроить и это будет работать на всех устройствах. Pi-hole – это сетевой блокировщик рекламы и трекеров. Он работает на уровне DNS-запросов, а это означает, что программа фильтрует нежелательный контент еще до того, как он попадет на ваши устройства. То есть реклама исчезнет не только в браузерах, но и в мобильных приложениях и на Smart TV. Как бонус, это улучшит скорость загрузки страниц.



Даже старые устройства работают без рекламы быстрее, поэтому это может пригодиться / Фото 24 Канал

Кстати, для тех, кто интересуется технологиями, домашний сервер открывает множество возможностей для экспериментов и обучения.

Например, вы можете организовать самостоятельный хостинг программ. Кроме уже упомянутых сервисов, вы можете размещать множество других полезных программ. Например, Home Assistant для управления и автоматизации устройств умного дома, Proxmox для создания виртуальных машин и тестирования различных операционных систем, или Homebox для инвентаризации домашних вещей. Можно даже экспериментировать с локальным запуском ИИ-чатботов для более приватного опыта.

Домашний сервер также пригодится при разработке и тестировании проектов. Это идеальная среда для программирования. Вы можете настроить изолированные окружения для различных проектов,, чтобы избежать конфликтов версий программного обеспечения. Это также отличная платформа для локального тестирования веб-проектов в реалистичных условиях, что позволяет сэкономить на аренде облачных хостинг-сервисов.

Как создать домашний сервер? Пошаговая инструкция

Превращение старого ноутбука в сервер требует определенных технических шагов, но они вполне доступны даже для начинающих.

Начать стоит с выбора операционной системы, поскольку это критический момент. Она должна быть легкой, стабильной и иметь хорошую поддержку сообщества. Ubuntu Server – отличный выбор для большинства задач. Это популярная система, которая хорошо подходит для роли универсального домашнего сервера.

Для того, чтобы установить операционную систему нужно создать загрузочный USB-накопитель с помощью программы, например balenaEtcher. Подключите его к ноутбуку и в настройках BIOS/UEFI выберите загрузку с USB. Следуйте инструкциям на экране для установки системы.

Рекомендуется выбрать минимальную установку, чтобы сэкономить ресурсы. Во время установки Ubuntu Server обязательно установите пакет OpenSSH, чтобы сразу получить удаленный доступ.

Теперь нам нужно настроить удаленный доступ (SSH). SSH (Secure Shell) позволяет управлять сервером через командную строку с любого другого компьютера в вашей сети. Это означает, что вам не понадобятся подключенные к ноутбуку монитор, клавиатура или мышь.

Следующим шагом будет установка утилит для мониторинга. Поскольку сервер будет работать круглосуточно, важно следить за его состоянием. Установите такие утилиты, как htop для просмотра процессов, Glances для мониторинга использования ресурсов (ЦП, память, диски) и lm-sensors для контроля температуры.

Важно не забыть настроить управление питанием и батареей. Дело в том, что постоянная работа от сети может повредить аккумулятор. Вообще идеальным вариантом будет полностью вынуть его из ноутбука, если это возможно. В противном же случае следует установить ограничение уровня заряда (например, до 80%) через BIOS или специальные утилиты. Это поможет избежать перегрева и продлить срок службы батареи.

Кстати, рекомендуем настроить такой уровень заряда батареи для вашего ноутбука, если вы используете его как стационарный компьютер, то есть он всегда подключен к сети.

Еще один важный момент – настройка работы с закрытой крышкой. Чтобы дисплей ноутбука не работал постоянно, настройте систему так, чтобы она не переходила в режим сна при закрытии крышки. Для этого в файле /etc/systemd/logind.conf нужно найти строку HandleLidSwitch и изменить ее значение на игнорировать.

Как видите, настройка домашнего сервера требует немного времени и усилий. И все же результат стоит того. Вы не только можете дать новую жизнь старому устройству, но и получите мощный инструмент для централизации личных данных, автоматизации дома и обучения новым навыкам.