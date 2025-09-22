Наприклад, завдяки старому ноутбуку, ви можете організувати багатофункціональний домашній сервер – централізований вузол для зберігання файлів, трансляції медіа, блокування реклами та запуску різноманітних сервісів у вашій домашній мережі. 24 Канал підготував короткі поради про те, як стару і забуту техніку перетворити на щось корисне.

Навіщо вам це взагалі потрібно?

Багато хто має вдома старий ноутбук, який роками лежить без діла. Можливо, у нього пошкоджений екран, не працює частина клавіш або застарілі компоненти не дозволяють комфортно ним користуватися.

Спроби полагодити такий пристрій часто виявляються марними через відсутність запчастин або їх високу вартість. Саме в такій ситуації ідея створення домашнього сервера стає єдиним раціональним рішенням.

Домашній сервер – це, по суті, комп'ютер, який постійно підключений до вашої домашньої мережі та надає різні послуги іншим пристроям. Він може слугувати централізованим сховищем для всіх ваших файлів, медіацентром, інструментом для блокування реклами або навіть платформою для тестування власних проєктів. Це дає змогу не лише знайти корисне застосування для застарілої техніки, а й отримати нові можливості для автоматизації та керування даними.

Як створити власне хмарне сховище?

Одна з головних переваг домашнього сервера – можливість створити власну приватну хмару. Це особливо актуально для зберігання особистих фотографій та відео, накопичених за роки. Хоча сервіси на кшталт Google Photos або iCloud зручні, вони не гарантують повної конфіденційності та обмежують обсяг безкоштовного сховища.

Для організації власного фотоархіву чудово підходить сервіс Immich. Це просте у використанні рішення для резервного копіювання, упорядкування та керування фотографіями та відео на власному обладнанні. Головна перевага – відсутність обмежень на обсяг даних, крім місткості вашого жорсткого диска. Усі медіафайли зберігаються в оригінальному, нестиснутому форматі.



Все, що вам потрібно – обрати спеціальну програму та налаштувати її / Фото 24 Канал

Для централізованого зберігання важливих документів, програм, цифрових книг та інших файлів можна налаштувати Nextcloud або Samba. Ці інструменти дозволяють створити спільний доступ до файлів для всіх членів родини з будь-якого пристрою, що значно спрощує обмін інформацією.

Як налаштувати медіацентр та блокування реклами?

Домашній сервер легко перетворюється на повноцінний розважальний центр і водночас допомагає зробити користування інтернетом комфортнішим.

Стрімінг фільмів та музики можна організувати за допомогою безплатного інструмента Jellyfin або його популярного аналога Plex. Ці програми допоможуть вам перетворити сервер на персональний стрімінговий сервіс.

Ви зможете транслювати власну колекцію фільмів, серіалів та музики на телевізори, смартфони та комп'ютери в межах домашньої мережі, як у справжньому онлайн-кінотеатрі.

Блокування реклами у власній домашній мережі можна також легко налаштувати і це працюватиме на всіх пристроях. Pi-hole – це мережевий блокувальник реклами та трекерів. Він працює на рівні DNS-запитів, а це означає, що програма фільтрує небажаний контент ще до того, як він потрапить на ваші пристрої. Тобто реклама зникне не лише в браузерах, але й у мобільних застосунках та на Smart TV. Як бонус, це покращить швидкість завантаження сторінок.



Навіть старі пристрої працюють без реклами швидше, тож це може стати в пригоді / Фото 24 Канал

До речі, для тих, хто цікавиться технологіями, домашній сервер відкриває безліч можливостей для експериментів та навчання.

Наприклад, ви можете організувати самостійний хостинг програм. Окрім уже згаданих сервісів, ви можете розміщувати безліч інших корисних програм. Наприклад, Home Assistant для керування та автоматизації пристроїв розумного дому, Proxmox для створення віртуальних машин і тестування різних операційних систем, або Homebox для інвентаризації домашніх речей. Можна навіть експериментувати з локальним запуском ШІ-чатботів для більш приватного досвіду.

Домашній сервер також стане в пригоді під час розробки та тестування проєктів. Це є ідеальним середовищем для програмування. Ви можете налаштувати ізольовані оточення для різних проєктів, щоб уникнути конфліктів версій програмного забезпечення. Це також чудова платформа для локального тестування вебпроєктів у реалістичних умовах, що дозволяє заощадити на оренді хмарних хостинг-сервісів.

Як створити домашній серер? Покрокова інструкція

Перетворення старого ноутбука на сервер вимагає певних технічних кроків, але вони цілком доступні навіть для початківців.

Почати варто з вибору операційної системи, оскільки це критичний момент. Вона має бути легкою, стабільною та мати хорошу підтримку спільноти. Ubuntu Server – чудовий вибір для більшості завдань. Це популярна система, яка добре підходить для ролі універсального домашнього сервера.

Для того, щоб встановити операційну систему потрібно створити завантажувальний USB-накопичувач за допомогою програми, наприклад balenaEtcher. Підключіть його до ноутбука та в налаштуваннях BIOS/UEFI виберіть завантаження з USB. Дотримуйтесь інструкцій на екрані для встановлення системи.

Рекомендується обрати мінімальне встановлення, щоб заощадити ресурси. Під час інсталяції Ubuntu Server обов'язково встановіть пакет OpenSSH, щоб одразу отримати віддалений доступ.

Тепер нам потрібно налаштувати віддалений доступ (SSH). SSH (Secure Shell) дозволяє керувати сервером через командний рядок з будь-якого іншого комп'ютера у вашій мережі. Це означає, що вам не знадобляться підключені до ноутбука монітор, клавіатура чи миша.

Наступним кроком буде встановлення утиліт для моніторингу. Оскільки сервер працюватиме цілодобово, важливо стежити за його станом. Встановіть такі утиліти, як htop для перегляду процесів, Glances для моніторингу використання ресурсів (ЦП, пам'ять, диски) та lm-sensors для контролю температури.

Важливо не забути налаштувати керування живленням та батареєю. Річ у тім, що постійна робота від мережі може пошкодити акумулятор. Взагалі ідеальним варіантом буде повністю вийняти його з ноутбука, якщо це можливо. В іншому ж випадку слід встановити обмеження рівня заряду (наприклад, до 80%) через BIOS або спеціальні утиліти. Це допоможе уникнути перегріву та продовжити термін служби батареї.

До речі, рекомендуємо налаштувати такий рівень заряду батареї для вашого ноутбука, якщо ви використовуєте його як стаціонарний комп'ютер, тобто він завжди підключений до мережі.

Ще один важливий момент – налаштування роботи із закритою кришкою. Щоб дисплей ноутбука не працював постійно, налаштуйте систему так, щоб вона не переходила в режим сну при закритті кришки. Для цього у файлі /etc/systemd/logind.conf потрібно знайти рядок HandleLidSwitch та змінити його значення на ignore.

Як бачите, налаштування домашнього сервера потребує трохи часу та зусиль. І все ж результат вартий того. Ви не лише можете дати нове життя старому пристрою, але й отримаєте потужний інструмент для централізації особистих даних, автоматизації дому та навчання новим навичкам.