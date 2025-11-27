Росія залишилася без робочого стартового столу для польотів на МКС

Запуск корабля "Союз МС-28" до Міжнародної космічної станції завершився серйозним інцидентом на землі. Одразу після старту ракети на космодромі Байконур через структурні проблеми обвалилася частина службової платформи стартового майданчика №31.

Це інцидент ставить під загрозу майбутні російські місії, оскільки альтернативних місць для пілотованих польотів у Росії наразі немає, розповідає 24 Канал з посиланням на журналіста Анатолія Зака. Саме він звернув увагу на зруйновані елементи, які обвалилися після запуску.

Що саме було зруйновано під час запуску?

Інцидент трапився під час відправлення змішаного екіпажу на орбіту. Хоча сам носій успішно покинув пусковий стіл, як повідомляє Space.com, наземна інфраструктура зазнала катастрофічних пошкоджень.

За попередніми даними, старий бетон не витримав навантажень під час старту, і масивний шматок конструкції впав безпосередньо у газовідвідний канал.

"Роскосмос" спробував приховати факт аварії, оперативно видаливши кадри кінцівки трансляції, де було видно пошкодження. Проте на ретрансляції запуску від NASA чітко зафіксовано момент, коли обладнання почало сипатися ще під час підйому ракети.

Трансляція запуску від NASA з моментом руйнування конструкції майданчика – дивіться відео:

Водночас наразі точно не відомо про масштаби пошкоджень і що саме могло бути зруйноване. Анатолій Зак схиляється до думки, що критичних пошкоджень зазнала так звана Кабіна обслуговування.

Для стороннього спостерігача стартовий майданчик виглядає як плоска бетонна поверхня, але під нею приховано багатоповерховий лабіринт технічних споруд.



Кабіна обслуговування / Фото Roskosmos

Це масивна рухома конструкція, яка дозволяє інженерам працювати з нижньою частиною ракети та її двигунами, коли носій вже встановлено вертикально. Перед самим стартом спеціальні мости кабіни складаються, і вся споруда від’їжджає по рейках у захищену нішу під бетоном, ховаючись від розпечених газів двигунів.

Саме ця ніша або захисні екрани, ймовірно, не витримали вібраційного та температурного навантаження від запуску "Союза".

Іронія ситуації полягає в походженні цього обладнання. Оригінальні конструкції кабін обслуговування (індекс 8У216), які використовуються на всіх майданчиках для "Союзів", були розроблені в Москві, але виготовлялися на Новокраматорському машинобудівному заводі (НКМЗ) в Україні.

Саме українські інженери створили механізми, які десятиліттями забезпечували запуски радянських, а згодом і російських ракет.

Враховуючи вік обладнання на 31-му майданчику та неможливість отримати оригінальні запчастини чи фахове обслуговування від виробника з Краматорська, руйнування інфраструктури виглядає закономірним підсумком експлуатації без належної модернізації.

Чому інцидент є критичним для російської космонавтики?

Ситуація ускладнюється тим, що майданчик №31 залишався єдиним діючим місцем старту для російських пілотованих та вантажних місій до МКС. Раніше використовувався легендарний майданчик №1 ("Гагарінський старт"), проте Росія була змушена закрити його через неможливість експлуатації: системи управління комплексу базувалися на електроніці, виготовленій в Україні, як повідомляє Alpha Centauri.

Тепер під питанням опинився графік усіх наступних польотів. Вже наприкінці грудня з цього ж місця мав стартувати вантажний корабель "Прогрес МС-33". Враховуючи масштаби руйнувань, Росія, найімовірніше, втратила технічну можливість здійснювати ротацію екіпажів та забезпечувати станцію вантажами у найближчій перспективі.