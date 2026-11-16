Amazon не змогла запустити конкурента Starlink: аварія ракети знищила десятки супутників

Ракета Vulcan компанії United Launch Alliance зазнала аварії в неділю, невдовзі після старту з Флориди. Вона втратила всі 40 супутників інтернет-мережі Amazon Leo, а ця місія стала першою невдачею в історії ULA.

Що сталося під час запуску

Ракета стартувала з космодрому на мисі Канаверал о 12:40 за місцевим часом (17:40 за Гринвічем) і приблизно через 10 хвилин після зльоту вийшла з ладу. Причину в компанії поки що не назвали. Для ULA це серйозний удар: компанія саме намагалася налагодити регулярні запуски для зростаючого інтернет-угруповання Amazon, пише Tech Xplore.

Згідно з даними, які отримав наш директор запуску, ми підтверджуємо, що ракета Vulcan зі стартового майданчика Space Launch Complex 41 зазнала аварії на десятій хвилині польоту й не вивела місію Amazon на орбіту,

– прокоментувала компанія ULA у заяві.

Збій, схоже, стався після відокремлення другого ступеня, який і ніс супутники Amazon, від першого ступеня з двигунами BE-4. Чи причетні ці двигуни до аварії, поки незрозуміло. Їх постачає Blue Origin, космічна компанія засновника Amazon Джеффа Безоса. За даними джерела, знайомого з ситуацією, Blue Origin допомагає ULA розслідувати інцидент. В ULA також зазначили, що через свіжість події конкретних даних про причини ще немає.

Трансляція запуску не показує моменту аварії ракети: дивіться відео

Чому це болісно для ULA

ULA створили 2006 року, об'єднавши ракетні програми Delta від Boeing і Atlas від Lockheed Martin. Відтоді компанія пишалася стовідсотковим рекордом успішних місій. До злиття ракети Delta й Atlas зазнали лише кількох невдач за десятиліття.

Політ LV-01 став для Vulcan п'ятим із моменту дебюту 2024 року й першим за дев'ять місяців. Перерва виникла через окремі розслідування проблем із твердопаливними бічними прискорювачами та двигунами BE-4. Обидва останні польоти ракети, зокрема лютневий для Космічних сил США, доставили вантаж на орбіту. Проте Пентагон ще не дозволив Vulcan знову возити військові супутники й чекав результатів місії Amazon.

Двигуни BE-4 уже мали проблеми: у травні вибухнула ракета New Glenn від Blue Origin, і розслідування назвало причиною двигун. Тому компанія доопрацювала двигуни для ULA, розповіла в серпні речниця ULA Джесіка Рай.

Що це означає для Amazon

Amazon купила в ULA 38 запусків, і Vulcan мав вивести майже половину першого покоління мережі Leo. Цього разу вона готувала найбільшу партію супутників в історії компанії, а попередній запуск Amazon відбувся ще в липні. Від квітня 2025 року на орбіті опинилося близько 400 супутників, а в самої компанії є план запустити комерційний інтернет-сервіс Leo цього року.

Ризик є під час будь-якого запуску, і особливо під час перших місій, як-от LV-01,

– заявили в Amazon.

Там упевнені, що ULA винесе уроки з невдачі й виконає довгострокові плани щодо Vulcan.

Тим часом SpaceX, за даними Reuters, уже має понад 11 тисяч супутників Starlink і мільйони клієнтів. Конкурент до того ж має власні ракети, а інші компанії витрачають мільярди доларів на сторонні запуски. Лише за день до аварії SpaceX вивела 26 великих супутників Starlink під час випробування Starship і вперше "упіймала" космічний корабель. Це підтвердило, що багаторазові ракети працюють.

Від 2025 року Amazon розгорнула 398 супутників Leo за 14 запусків. Це близько 12% від 3236 апаратів, потрібних для глобального покриття. New Glenn стоїть на землі від травневого вибуху. SpaceX більше не приймає замовлень на Falcon 9, який скоро вийде з експлуатації.

Наступною спробою стане європейська Ariane 6 компанії Arianespace: вона має вивести 36 супутників Amazon не раніше 23 листопада з Куру у Французькій Гвіані.