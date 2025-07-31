Австралійський космічний стартап Gilmour Space спробував запустити свою орбітальну ракету Eris. Це історична подія — перша ракета австралійського виробництва, яка намагалась вийти на орбіту, а також перший у країні орбітальний запуск за понад 50 років. На жаль, дебютний політ закінчився аварією невдовзі після зльоту з космодрому в Квінсленді.

Що відомо про невдалий політ?

Перший випробувальний політ ракети Eris, розробленої Gilmour Space, відбувся на комерційному космодромі Боуен. Ракета заввишки 25 метрів і вагою близько 30 тонн успішно відірвалася від землі, але майже відразу після старту почала відхилятися вбік. Згодом вона і впала і вибухнула. Усього політ тривав лише 14 секунд, пише 24 Канал з посиланням на офіційне повідомлення компанії в соцмережі X.

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Попри аварію, компанія назвала запуск "значним результатом", оскільки всі чотири двигуни першого ступеня запрацювали, а загальний час їхньої роботи склав 23 секунди.

Внаслідок падіння та вибуху ніхто не постраждав.

Дивіться момент запуску й падіння ракети Eris: відео

Цей політ став важливою подією для Австралії, оскільки країна не має власної розвиненої космічної інфраструктури, хоча її географічне положення є дуже вигідним для запусків. Ракета Eris створювалася роками й здатна виводити на сонячно-синхронну орбіту вантажі до 215 кілограмів. Маючи в своєму арсеналі Eris, країна зможе більше не витрачати гроші на оплату послуг таких компаній, як SpaceX, щоб запустити свої супутники.

Варто зазначити, що аварія не означає невдачу. Вибухи ракет – це нормальний процес під час їхньої розробки, адже компанії часто тестують різні системи в рамках різних запусків. Наприклад, SpaceX, попри довгі роки роботи, ще жодного разу не досягла повного успіху зі своїм Starship – щоразу вибух. Хоча невідомо, що саме випробовували цього разу, Gilmour Space згадала про двигуни, тож усе це могло бути заради них. Однак тепер компанії варто проаналізувати дані й, імовірно, зайнятися навігаційною системою.

Варто зазначити, що цьому запуску передувала низка затримок:

Спочатку його відклали через тропічний циклон у березні.

Потім у травні виникла технічна проблема – випадково спрацював механізм скидання головного обтічника.

Пізніші спроби також переносили через несприятливі погодні умови.

Попри цю невдачу, Gilmour Space вже готується до другого випробувального польоту.