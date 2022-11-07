На дні океану знайдено безліч нових химерних істот: дивовижні фото

Вчені досліджували два морські парки за 2500 кілометрів від західного узбережжя Австралії. Очікувалося, що буде зроблено одне-два відкриття, однак на дослідників чекало дуже багато сюрпризів.

Цей регіон покритий масивними підводними горами, сформованими ще в епоху динозаврів, і знаходиться на критичному перетині між Тихим і Індійським океанами. Цікаво, що він досі залишався майже не вивченим.

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Що знайшли в океані

Ми дуже схвильовані перспективою відкриття нових видів, можливо, навіть нових гілок дерева життя, які до цього часу залишалися прихованими під хвилями в цьому недослідженому регіоні,

– кажуть учені.

Учасники експедиції виявили дивовижний підводний заповідник площею 740 000 квадратних кілометрів.

Протягом 35 днів корабель "Investigator" пройшов шлях завдовжки 13 тисяч кілометрів, під час якого на поверхню було піднято десятки морських мешканців. Австралійські вчені вважають, що відкрили щонайменше кілька абсолютно нових видів.

Повідомляється, наприклад, що навколо островів Cocos Keeling і Різдва, дослідники спостерігали безліч "крилатих риб, що підкидалися в повітря".

Відкриття також поповнилися сліпими вуграми, рибами з плавниками-ногами, крабами, які утворюють симбіоз із м'якими коралами, і безліччю інших.

Приблизно дві третини виловлених живих істот не піддаються ідентифікації – не виключено, що люди бачать їх уперше.



Крилаті риби, виявлені вченими / Фото CSIRO



Крилаті риби, виявлені вченими / Фото CSIRO



Крилаті риби, виявлені вченими / Фото CSIRO



Крилаті риби, виявлені вченими / Фото CSIRO

Біологічні матеріали будуть передані фахівцям, які витягнуть із них ДНК, щоб встановити точну приналежність істот. У будь-якому разі, вчені вже зробили низку цінних відкриттів і суттєво збагатили науку знаннями про глибоководний світ західного узбережжя Австралії.

Ще більше істот, знайдених на глибині океану / Фото CSIRO