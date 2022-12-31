Інженери показали прототип триногого робота для роботи у відкритому космосі

Італійські інженери зібрали прототип гнучкого і рухомого триногого робота-маніпулятора. За словами розробників, MARM (Multi-Arm Relocatable Manipulator) призначений для робіт на зовнішній частині корпусу космічних апаратів. Він зможе переміщатися по обшивці станцій або кораблів, а також захоплювати, транспортувати, встановлювати або демонтувати змінні модулі.

Роботизоване обладнання на орбітальних станціях і космічних кораблях – не рідкість. Для виконання операцій на їхній зовнішній поверхні використовують маніпулятори. Вони обслуговують інфраструктуру, переміщують і обладнання між модулями, перевіряють системи на станціях і допомагають у стикуванні додаткових модулів.

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Однак кількість модулів станцій збільшується, і маніпулятори перестають дотягуватися до віддалених блоків. Зростає і їхній спектр завдань. Для розв'язання цих проблем підійшли б мобільні та автономні помічники, яких поки що можна побачити в науковій фантастиці, як от R2D2 з "Зоряних воєн".

MARM – можливе майбутнє роботів-інженерів

Інженери з Італійського технологічного інституту під керівництвом Ніколаоса Цагаракіса зібрали прототип робота, що складається з поворотної підстави і трьох однакових кінцівок на шарнірах. Поки що може стояти на них, відривати одну ногу від землі і зберігати баланс, нахилятися, повертатися і присідати. Як кажуть розробники, він зможе працювати в умовах мікрогравітації на зовнішній частині корпусу космічних апаратів.

Щоб маніпулятор утримувався на обшивці, у нижній частині кожної кінцівки встановили запірний механізм. Інженери розповіли, що він чіплятиметься за стики шестикутних панелей, якими обшивають космічні кораблі. Наприклад, такі плити для теплового захисту SpaceX випробовувала на Starship.

Цей самий механізм можна буде використовувати для заміни панелей, зарядки батареї маніпулятора або передачі даних через стикувальні порти космічної станції. Подробиць про те, який вигляд мають пристрої на кінцях ніг робота і як саме вони працюватимуть, не розкривають.

Робот MARM: дивіться відео

За словами творців, перевага робота в тому, що він може регулювати положення таза, а під час переміщення – постійно підтримувати дві точки контакту з поверхнею і рухатися в будь-якому напрямку.

Крім того, при використанні однієї кінцівки – застосовувати дві інші як якорі для стабільності. Вони планують зробити MARM напівавтономним. Маніпулятор використовуватиме вбудовані камери, щоб точно ставити ноги під час ходьби, а оператор – спрямовувати його під час роботи зі змінними блоками.