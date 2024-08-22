Продаж Twitter Ілону Маску назвали найгіршою угодою в історії: банки досі не повернули гроші

Сума, яку Ілон Маск запропонував за соцмережу, яка колись називалася Twitter, була завищеною – всі про це знали. Можливо, саме той факт, що було запропоновано більше, ніж реально коштувала компанія, і призвело до того, що тодішні акціонери так легко віддали її на поталу суперечливому мільярдеру. Судячи з усього, тепер дехто шкодує про те, що взяв участь у цій угоді.

Згідно з новим звітом, покупка, можливо, була найгіршою угодою з часів світової фінансової кризи 2008 року. Але видання WSJ йде ще далі й каже, що це, можливо, була одна з найгірших угод усіх часів. Тепер ми дізнаємося більше подробиць про те, наскільки безглуздою з фінансового погляду була покупка Twitter для банків, які взяли у ній участь.

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Найгірша угода

Маск та інші інвестори принесли на стіл переговорів близько 30 мільярдів доларів готівкою. Сім банків надали решту 13 мільярдів доларів для завершення покупки у 2022 році. Жоден з них не зміг повернути борг, зазнавши "значних збитків" від угоди. Це означає, що кредити просто лежать на балансах цих банків.

Люди, які працюють у цих банках, "відчули значний фінансовий біль" від того, що погодилися на таку дурницю. Наскільки сильний біль? Як розповідає джерело, наприкінці 2023 року на вечері в Barclays деяким топовим інвестиційним банкірам повідомили, що кожен з них отримає щонайменше 40% скорочення заробітної плати. Після того, як всі вони отримали свої річні бонуси, близько 50 з 200 директорів компанії просто звільнилися.

Кожен банк, що брав участь в угоді, включаючи Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho і Société Générale, боровся з цим висячим на їхніх балансах боргом, тоді як переговори про реструктуризацію не були плідними.

Тепер ті ж самі банки хочуть мати доступ до всього, що Маск може приготувати в майбутньому, включно з можливим IPO SpaceX, можливо, найрозумнішою справою, яку коли-небудь заснував мільярдер. SpaceX – стійка компанія в комерційній космонавтиці, яка отримує величезну вигоду від урядових контрактів. Starlink, супутниковий інтернет-підрозділ SpaceX, може навіть виділитися і в майбутньому провести власне IPO. Ажіотаж навколо всього цього ставить ці банки в скрутне становище, оскільки Маск продовжує завдавати шкоди їхньому фінансовому становищу своєю безглуздою покупкою Twitter.

Наразі X оцінюється приблизно в 19 мільярдів доларів, що становить менше половини того, що Маск заплатив за нього. Компанія бореться за повернення рекламодавців і підвищення прибутків, щоб не збанкрутувати. Відразу після закриття угоди мільярдер робив різні заяви, нічим не підкріплені, в яких анонсував, що колись його нова компанія коштуватиме трильйон і він, можливо, знову зробить її публічною. Але якщо справи йтимуть так, як ідуть сьогодні, це так і залишиться мрією.