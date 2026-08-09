Батареї електромобілів живуть довше, ніж очікували – що показують нові дані

Тривалість життя батареї залишається одним із головних сумнівів перед купівлею електромобіля. Однак реальні дані про сучасні моделі показують значно кращу картину, ніж багато водіїв очікували.

Для покупців електромобілів батарея залишається одним із найбільш суперечливих компонентів. Саме вона забезпечує рух автомобіля, але водночас є найдорожчою частиною силової установки у разі серйозної несправності. Про це пише BGR.

Скільки насправді служить батарея електромобіля?

Через це потенційні власники часто побоюються, що через кілька років після купівлі запас ходу автомобіля різко зменшиться, а заміна батареї коштуватиме настільки дорого, що економія на обслуговуванні зникне.

Втім, реальний досвід власників сучасних електромобілів свідчить, що ресурс батарей може бути значно більшим. Одним із прикладів є британець Річард Саймонс, який займається продажем вживаних електромобілів. Його Tesla Model 3, якій уже п'ять років, подолала понад 247 000 миль, тобто приблизно 398 000 кілометрів. Попри такий величезний пробіг, автомобіль досі може проїхати близько 260 миль, або приблизно 418 кілометрів, без зупинки на заряджання.

Цей випадок не обов'язково є типовим для всіх електромобілів, але він демонструє, наскільки великим може бути ресурс сучасної батареї.

Ще важливішими є статистичні дані. За інформацією компанії Recurrent, яка аналізує стан батарей електромобілів, середній автомобіль після трьох років експлуатації може зберігати до 97 відсотків початкового запасу ходу. Через п'ять років цей показник може становити близько 95 відсотків.

Тобто втрата ємності батареї не обов'язково означає швидке перетворення електромобіля на автомобіль із дуже коротким запасом ходу.

Чому сучасні батареї стали витривалішими?

За останні роки виробники суттєво вдосконалили технології акумуляторів. Зміни стосуються не лише збільшення їхньої ємності та запасу ходу.

Сучасні електромобілі отримують складніші системи охолодження батарей, які допомагають контролювати температуру акумуляторних елементів. Це важливо, оскільки надмірне нагрівання може прискорювати деградацію батареї.

Вієт Нгуєн-Тьєн, дослідник, який спеціалізується на електромобілях у Лондонській школі економіки, пояснює довший ресурс сучасних акумуляторів трьома основними факторами – розвитком хімії батарей, покращенням систем терморегуляції та вдосконаленням систем управління батареєю.

Саме сукупність цих технологічних змін дозволила сучасним електромобілям значно краще контролювати процес старіння акумуляторів.

За словами Нгуєн-Тьєна, сучасні електромобілі за тривалістю експлуатації вже можуть бути порівнянні з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння.

Це підтверджують і результати окремого дослідження, проведеного науковцями Бірмінгемського університету та Лондонської школи економіки. Згідно з ним, середня тривалість життя сучасного електромобіля становить 18,4 року. Для дизельних автомобілів показник становить 16,8 року, а для бензинових – 18,7 року.

Таким чином, поширене уявлення про те, що електромобілі нібито значно швидше виходять з ладу через деградацію батарей, не повністю відповідає сучасним даним.

Чи доведеться власнику платити тисячі доларів за нову батарею?

Побоювання щодо вартості заміни акумулятора цілком зрозумілі. Батарея є складним і дорогим компонентом, а після завершення гарантійного періоду її заміна може стати значною фінансовою проблемою.

За оцінкою Recurrent, самостійна оплата заміни батареї електромобіля може коштувати від 5 000 до 16 000 доларів залежно від конкретної моделі. Однак набагато важливішим є питання не вартості заміни, а того, наскільки часто така процедура взагалі потрібна.

Дані Recurrent за 2025 рік показують, що батареї були замінені лише у 0,3 відсотка електромобілів, вироблених у 2022 році. Серед автомобілів 2017 – 2021 років випуску цей показник становив близько 2 відсотків.

Для порівняння, серед електромобілів першого покоління, вироблених у 2011 – 2016 роках, батареї замінювали у 8,5 відсотка випадків.

Цифри демонструють помітну різницю між ранніми та сучасними поколіннями електромобілів. Новіші батареї не лише довше зберігають працездатність, а й значно рідше потребують повної заміни.

Чи змінюється ставлення покупців до електромобілів?

Попри позитивну статистику, недовіра до батарей залишається серйозною перешкодою для частини потенційних покупців.

Джессіка Колдвелл, керівниця відділу досліджень компанії Edmunds, сказала The Wall Street Journal, що "серед покупців досі є чимало побоювань".

За даними видання, саме страх перед необхідністю дорогої заміни батареї є однією з причин, через які частина покупців відмовляється від електромобілів. Це підтверджує опитування AutoPacific, проведене у 2025 році.

Водночас реальна статистика поступово змінює картину. Сучасні електромобілі можуть зберігати значну частину початкового запасу ходу навіть після кількох років експлуатації, а випадки повної заміни батареї залишаються відносно рідкісними.

На ринок також виходять нові технології акумуляторів. Наприклад, на початку 2026 року один із китайських виробників електромобілів представив перший серійний автомобіль із натрій-іонною батареєю. Ця технологія розглядається як один із можливих альтернативних напрямів розвитку акумуляторів і спосіб зменшити залежність галузі від традиційних літій-іонних елементів.

У результаті головний страх навколо електромобілів поступово зміщується від питання "чи помре батарея через кілька років?" до більш практичного питання про те, наскільки сильно вона втратить ємність за весь період експлуатації.

Сучасні дані свідчать, що для більшості нових електромобілів деградація батареї не обов'язково стане проблемою протягом усього терміну володіння автомобілем. При цьому технологічний розвиток продовжується, а виробники працюють не лише над збільшенням запасу ходу, а й над довговічністю самих акумуляторів.